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Общество ,  
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Адвокат сообщил о побеге обвиняемого в убийстве гея из суда

Беглец — обвиняемый по делу о нападении на мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации на входе на Курский вокзал, один из пострадавших скончался. По словам защиты потерпевших, обвиняемый не вернулся в суд после перерыва
Здание Московского городского суда
Здание Московского городского суда (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Андрей Бережной, которого обвиняют в нападении на мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации на Курском вокзале в Москве в 2019 году, сбежал из Мосгорсуда во время судебного заседания. Об этом РБК сообщил адвокат ЛГБТ-группы «Стимул» Артем Лапов, представляющий интересы потерпевших.

«Сегодня были прения, выступила гособвинитель, я, потерпевшие, защитница Бережного, сам он выступил с последним словом. После этого суд объявил перерыв, и с перерыва Бережной не вернулся. Перерыв был технический, по процессуальным моментам, мы должны были обсудить вопросы, которые поставить перед присяжными. Вообще, если бы заседание сегодня полностью состоялось, скорее всего, был бы вердикт присяжных», — сообщил Лапов.

Защитник уточнил, что сейчас нет информации о местонахождении обвиняемого, и выразил надежду на скорое его нахождение. «Он выключил телефон, было сообщено, что его номер недоступен, и исчез, ничего никому не сказал. Мы его ждали 40 минут, думали, может, проветрится и вернется, переволновался», — добавил адвокат.

В Мосгорсуде РБК подтвердили, что Бережной покинул здание. «Судебное заседание в отношении Антона Бережного отложено ввиду неявки подсудимого после перерыва в судебном заседании. В отсутствие присяжных председательствующим вынесено постановление о приводе подсудимого на 2 июня в 10 часов», — сообщила пресс-служба суда. Там отметили, что мера пресечения в отношении мужчины не избиралась.

В Москве суд отменил оправдательный приговор по делу об убийстве гея
Общество
Здание Московского городского суда

Инцидент произошел летом 2019 года на входе на Курский вокзал. Бережной напал с ножом на Романа Едалова и Евгения Ефимова. Едалов от полученных ранений умер, Ефимов получил легкие травмы. Бережной при нападении выкрикивал оскорбления в адрес нетрадиционной ориентации мужчин.

Против нападавшего возбудили уголовное дело по статьям «Убийство» и «Побои». Бережной признал вину частично, заявив, что Едалов сам упал на нож. Суд присяжных оправдал его. В феврале 2020 года Басманный суд Москвы приговорил его к одному году и 11 месяцам ограничения свободы за побои, после чего Бережного освободили.

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В сентябре Мосгорсуд отменил оправдательный приговор по убийству и передал его на новое рассмотрение.

Авторы
Маргарита Алехина Маргарита Алехина, Роман Кирьянов Роман Кирьянов, Михаил Котляр Михаил Котляр
убийство гомосексуализм суд побег
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