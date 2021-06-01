Адвокат сообщил о побеге обвиняемого в убийстве гея из суда

Беглец — обвиняемый по делу о нападении на мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации на входе на Курский вокзал, один из пострадавших скончался. По словам защиты потерпевших, обвиняемый не вернулся в суд после перерыва

Здание Московского городского суда (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Андрей Бережной, которого обвиняют в нападении на мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации на Курском вокзале в Москве в 2019 году, сбежал из Мосгорсуда во время судебного заседания. Об этом РБК сообщил адвокат ЛГБТ-группы «Стимул» Артем Лапов, представляющий интересы потерпевших.

«Сегодня были прения, выступила гособвинитель, я, потерпевшие, защитница Бережного, сам он выступил с последним словом. После этого суд объявил перерыв, и с перерыва Бережной не вернулся. Перерыв был технический, по процессуальным моментам, мы должны были обсудить вопросы, которые поставить перед присяжными. Вообще, если бы заседание сегодня полностью состоялось, скорее всего, был бы вердикт присяжных», — сообщил Лапов.

Защитник уточнил, что сейчас нет информации о местонахождении обвиняемого, и выразил надежду на скорое его нахождение. «Он выключил телефон, было сообщено, что его номер недоступен, и исчез, ничего никому не сказал. Мы его ждали 40 минут, думали, может, проветрится и вернется, переволновался», — добавил адвокат.

В Мосгорсуде РБК подтвердили, что Бережной покинул здание. «Судебное заседание в отношении Антона Бережного отложено ввиду неявки подсудимого после перерыва в судебном заседании. В отсутствие присяжных председательствующим вынесено постановление о приводе подсудимого на 2 июня в 10 часов», — сообщила пресс-служба суда. Там отметили, что мера пресечения в отношении мужчины не избиралась.