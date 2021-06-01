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Пандемия коронавируса ,  
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В России выявили 9,5 тыс. случаев COVID-19 за сутки

Число заражений COVID-19 в Москве за последние сутки оказалось максимальным с середины мая
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

За последние сутки в России зафиксировали 9500 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб. При этом больше всего их, как обычно, выявлено в Москве — 3669. В последний раз выше этой отметки число заражений COVID-19 поднималось в столице 14 мая (3818).

В первую пятерку регионов по количеству заражений COVID-19 за сутки также вошли:

  • Санкт-Петербург — 817;
  • Московская область — 743;
  • Ростовская область — 168;
  • Нижегородская область — 144.

Всего с начала пандемии в России, по данным оперативного штаба, было выявлено более 5,08 млн случаев заражения COVID-19, выздоровели почти 4,7 млн заболевших.

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Общество
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

За последние сутки от COVID-19, по данным оперативного штаба, умерли 372 человека, в том числе 62 в Москве. Среди лидеров по количеству смертей от COVID-19 за сутки также следующие регионы:

  • Санкт-Петербург — 38;
  • Нижегородская область — 17;
  • Воронежская область — 16;
  • Московская область — 13;
  • Свердловская область — 13;
  • Самарская область — 13;
  • Краснодарский край — 12.
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Общее число летальных исходов с момента начала пандемии, по подсчетам оперштаба, достигло 121 873. Однако, по данным Росстата, уже к концу марта 2021 года в России умерли почти 250 тыс. человек с COVID-19. Методика подсчета смертности, которую использует оперативный штаб, отличается от методики статистического ведомства. Так, оно учитывает все летальные исходы после заболевания COVID-19, даже те случаи, когда вирус не стал основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие осложнений другого заболевания.

Автор
Евгений Калюков Евгений Калюков
коронавирус статистика
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