В России выявили 9,5 тыс. случаев COVID-19 за сутки
За последние сутки в России зафиксировали 9500 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб. При этом больше всего их, как обычно, выявлено в Москве — 3669. В последний раз выше этой отметки число заражений COVID-19 поднималось в столице 14 мая (3818).
В первую пятерку регионов по количеству заражений COVID-19 за сутки также вошли:
- Санкт-Петербург — 817;
- Московская область — 743;
- Ростовская область — 168;
- Нижегородская область — 144.
Всего с начала пандемии в России, по данным оперативного штаба, было выявлено более 5,08 млн случаев заражения COVID-19, выздоровели почти 4,7 млн заболевших.