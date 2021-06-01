В России выявили 9,5 тыс. случаев COVID-19 за сутки

Число заражений COVID-19 в Москве за последние сутки оказалось максимальным с середины мая

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

За последние сутки в России зафиксировали 9500 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб. При этом больше всего их, как обычно, выявлено в Москве — 3669. В последний раз выше этой отметки число заражений COVID-19 поднималось в столице 14 мая (3818).

В первую пятерку регионов по количеству заражений COVID-19 за сутки также вошли:

Санкт-Петербург — 817;

Московская область — 743;

Ростовская область — 168;

Нижегородская область — 144.

Всего с начала пандемии в России, по данным оперативного штаба, было выявлено более 5,08 млн случаев заражения COVID-19, выздоровели почти 4,7 млн заболевших.