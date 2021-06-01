В Израиле сняли почти все карантинные ограничения из-за COVID
В Израиле с 1 июня отменяются почти все карантинные ограничения, введенные из-за коронавирусной инфекции, сообщает Times of Israel.
В этот день истек срок действия «зеленых пропусков» (разрешение на посещение определенных мест выздоровевшими от COVID-19 и вакцинированными) и «фиолетовых знаков» (стандарт, подтверждающий возможность эксплуатации отелей и номеров в период пандемии).
Те, кто прошел вакцинацию от коронавируса, а также еще не привитые граждане могут свободно посещать общественные места. Как передает радио Kan, сняты ограничения для общественного транспорта, магазинов, ресторанов и других заведений, также можно проводить массовые мероприятия в помещениях и на воздухе. Большинство предприятий и школ в стране вернулись к нормальной работе.
Вместе с тем пока остается в силе обязательное ношение защитных масок в закрытых помещениях. Это ограничение будут снимать поэтапно.