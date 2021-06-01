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Пандемия коронавируса ,  
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В Израиле сняли почти все карантинные ограничения из-за COVID

С 1 июня перестают действовать почти все ограничения, введенные для борьбы с эпидемией, причиной стал низкий уровень заболеваемости. В силе остаются только обязательное ношение масок в помещениях и ограничения на въезд и выезд
Фото: Amir Levy / Getty Images
Фото: Amir Levy / Getty Images

В Израиле с 1 июня отменяются почти все карантинные ограничения, введенные из-за коронавирусной инфекции, сообщает Times of Israel.

В этот день истек срок действия «зеленых пропусков» (разрешение на посещение определенных мест выздоровевшими от COVID-19 и вакцинированными) и «фиолетовых знаков» (стандарт, подтверждающий возможность эксплуатации отелей и номеров в период пандемии).

Те, кто прошел вакцинацию от коронавируса, а также еще не привитые граждане могут свободно посещать общественные места. Как передает радио Kan, сняты ограничения для общественного транспорта, магазинов, ресторанов и других заведений, также можно проводить массовые мероприятия в помещениях и на воздухе. Большинство предприятий и школ в стране вернулись к нормальной работе.

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Фото:Abir Sultan / EPA / ТАСС

Вместе с тем пока остается в силе обязательное ношение защитных масок в закрытых помещениях. Это ограничение будут снимать поэтапно.

Также продолжают действовать ограничения на въезд и выезд из Израиля. Гражданам по-прежнему запрещен въезд в страны с высоким уровнем распространения коронавируса, за исключением особых случаев. В этот список входят Россия, Аргентина, Украина, Эфиопия, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Турция. Все, кто въезжает в Израиль из этих стран, должны уйти на карантин, даже если они сделали прививку от COVID-19 или переболели. Эта мера будет действовать до 13 июня и продлеваться в случае необходимости.

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Те, кто приезжает в Израиль из других стран, должны будут сдать два теста на коронавирусную инфекцию, это касается и тех, кто прошел вакцинацию.

Решение о снятии большинства карантинных мер принято из-за снижения числа случаев заражения COVID-19. Как пишет Haaretz, сейчас в стране самый низкий уровень заболеваемости с начала пандемии. Например, в воскресенье, 30 мая, было выявлено только четыре новых случая.

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По данным Минздрава, всего в стране подтверждено 839,4 тыс. случаев заражения, из них 350 — активные, 49 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Выздоровели более 832 тыс. человек. От коронавируса вакцинированы около 5,5 млн израильтян (из них 5,1 млн получили две дозы препарата).

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Израиль коронавирус ограничения медицинские маски COVID-19
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