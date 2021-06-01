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Общество ,  
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Количество невыездных из-за долгов россиян сократилось на 2 млн

По данным Федеральной службы судебных приставов, в России к 1 мая в списках невыездных из-за долгов значились 5 млн человек. По состоянию на начало апреля выехать за рубеж по этой причине не могли 7 млн россиян

Свыше 5 млн россиян находятся в списках невыездных из-за неоплаченных долгов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

«На 1 мая количество действующих постановлений о временном ограничении права на выезд должников из Российской Федерации <...> составило 5,1 млн», — сообщили в ФССП.

Лидером по числу невыездных стал Краснодарский край, там выехать за границу не могут из-за долгов 381,4 тыс. человек. На втором месте находится Башкирия, где количество невыездных должников составляет 360,5 тыс. Третье место заняла Москва — 227,6 тыс.

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Фото:Михаил Мордасов / РИА Новости

По данным ФССП, каждый десятый из тех, кто не может выехать за границу в связи с задолженностью, не платил алименты. «По состоянию на 1 мая 507,5 тыс. постановлений действовало в отношении должников по алиментным обязательствам», — сообщили в службе.

По состоянию на 1 апреля не могли выехать за границу из-за накопленных долгов 7 млн россиян, сообщали ранее «Известия» со ссылкой на ФССП. Общее количество должников в стране на тот момент составляло почти 19 млн человек.

Автор
Анастасия Курносова Анастасия Курносова
Долги невыездные ФССП
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