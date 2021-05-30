Москвич погасил долги по алиментам на ₽6 млн после запрета на выезд

Фото: Михаил Мордасов / РИА Новости

Житель Москвы погасил задолженность по алиментам в размере более 6 млн руб., сообщает Главное управление Федеральной службы судебных приставов по столице.

35-летний москвич должен был ежемесячно платить алименты в размере 1/3 от доходов на содержание двух несовершеннолетних детей, однако денежные средства он не перечислял. В конечном итоге размер долгов по алиментам превысил 6 млн руб. В отношении должника было возбуждено исполнительное производство, его имущество, в том числе банковские счета, арестовали. Мужчине также запретили выезжать из страны.

«Должник, совершающий рабочие поездки за пределы Российской Федерации, полностью рассчитался с задолженностью перед детьми», — отмечается в сообщении.

Ранее в ФССП описали типичного неплательщика алиментов, живущего в Москве. Это мужчина в возрасте от 30 до 42 лет с размером средней задолженности 226 тыс. руб., считают в ведомстве. Судебные приставы насчитали более 20 тыс. таких должников, или около 90,5%. При этом у 339 человек долги по алиментам превышают 1 млн руб.