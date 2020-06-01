СМИ узнали о планах властей выделить ₽4,7 млрд на новый аэропорт Грозного

Предполагается, что новый терминал построят к 2024 году. Власти Чечни рассчитывают, что на государственные средства удастся создать и инфраструктуру аэропорта

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Строительство нового аэропорта в Грозном обойдется федеральному бюджету в 4,7 млрд руб. Именно такая сумма упоминается в поправках к госпрограмме «Развитие транспортной инфраструктуры», с которыми ознакомился «Коммерсантъ».

По данным издания, деньги на проектирование терминала начнут выделять уже в этом году, а строительные работы планируется провести в 2022–2024 годах.

При этом нет данных о том, когда будут выделены деньги на создание аэродромной инфраструктуры, в том числе перронов и рулежных дорожек. По данным издания, власти Чечни рассчитывают, что из федерального бюджета на эти цели будет выделено еще 9 млрд руб. При этом в Минтрансе ранее говорили о том, что общая стоимость проекта составит 15,7 млрд руб.

В Грозном допускают участие в проекте и частных инвесторов, однако пока не раскрывают, о ком идет речь. По словам исполнительного директора агентства «Авиапорт» Олега Пантелеева, найти инвестора в условиях пандемии будет непросто, однако выходом может стать продажа терминала после ввода в эксплуатацию либо привлечение в проект специализированной управляющей компании.

По словам генерального директора АО «Вайнахавиа» Альви Шахгириева, новый терминал будет построен неподалеку от нынешнего аэропорта, который был восстановлен и заново введен в эксплуатацию в 2006 году. Как рассказывал глава республики Рамзан Кадыров, он будет похож на полумесяц и станет учитывать архитектурные, исторические и религиозные традиции чеченского народа.

До вспышки коронавируса аэропорт Грозного принимал рейсы не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но также из Турции, Киргизии и ОАЭ.