Эксперты оценили потенциальный рост цен на жилье в России

Фото: Олег Яковлев / РБК

Цены на жилье в России будут расти в связи с переходом на долевое строительство с использованием эскроу-счетов, считают опрошенные РБК эксперты по недвижимости. Однако, по их оценкам, в 2020 году рост цен составит не более 5–7%.

Ранее «Известия» писали, что в ближайшие два года стоимость жилья вырастет на 25%. По данным издания, к такому выводу пришли российские сенаторы. В Совфеде связывали возможный рост цен с высокими ставками по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу. О том, что цены будут расти в среднем до 20%, газете также сообщили девелоперы.

Управляющий партнер компании «Метриум», участник партнерской сети CBRE Мария Литинецкая сказала РБК, что в ближайшие два года на первичном рынке Москвы сохранится рост цен, однако не столь кардинальный. По ее словам, в ее компании ожидают, что в 2020 и 2021 году цены вырастут на 5–7%. Она рассказала, что подорожание недвижимости будет связано с увеличением доли предложения проектов с использованием эскроу-счетов, их себестоимость вырастет.

По мнению директора по продажам ГК «Гранель» Рустама Арсланова, цены на квартиры в ближайшие два года вырастут на 10–15%. При этом, по его словам, кроме собственно роста себестоимости, связанного с переходом на эскроу-счета, и уровня инфляции в стране, этому будут способствовать уменьшение предложения на рынке первичного жилья и консолидация рынка, вызванные тем, что многие застройщики столкнутся с трудностями в получении банковского финансирования.