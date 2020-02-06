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Эксперты оценили потенциальный рост цен на жилье в России

Фото: Олег Яковлев / РБК

Цены на жилье в России будут расти в связи с переходом на долевое строительство с использованием эскроу-счетов, считают опрошенные РБК эксперты по недвижимости. Однако, по их оценкам, в 2020 году рост цен составит не более 5–7%.

Ранее «Известия» писали, что в ближайшие два года стоимость жилья вырастет на 25%. По данным издания, к такому выводу пришли российские сенаторы. В Совфеде связывали возможный рост цен с высокими ставками по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу. О том, что цены будут расти в среднем до 20%, газете также сообщили девелоперы.

Управляющий партнер компании «Метриум», участник партнерской сети CBRE Мария Литинецкая сказала РБК, что в ближайшие два года на первичном рынке Москвы сохранится рост цен, однако не столь кардинальный. По ее словам, в ее компании ожидают, что в 2020 и 2021 году цены вырастут на 5–7%. Она рассказала, что подорожание недвижимости будет связано с увеличением доли предложения проектов с использованием эскроу-счетов, их себестоимость вырастет.

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По мнению директора по продажам ГК «Гранель» Рустама Арсланова, цены на квартиры в ближайшие два года вырастут на 10–15%. При этом, по его словам, кроме собственно роста себестоимости, связанного с переходом на эскроу-счета, и уровня инфляции в стране, этому будут способствовать уменьшение предложения на рынке первичного жилья и консолидация рынка, вызванные тем, что многие застройщики столкнутся с трудностями в получении банковского финансирования.

Генеральный директор Level Group Кирилл Игнахин сообщил РБК, что за 2019 год квадратный метр недвижимости в Москве уже подорожал на 10%. На повышение цен влияют высокий спрос и реформа долевого строительства, отметил он. Игнахин заявил, что теперь из источников финансирования у девелоперов остаются только банки, а также собственные средства.

«В России кредит дорогой, и чем дольше инвестиционный проект, тем дороже вложения. Поэтому неудивительно, что цены уже выросли», — сказал он.

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Гендиректор Level Group рассказал РБК, что пока на новую модель финансирования перешла только треть застройщиков, а еще 65% работают по старой схеме. По его словам, полный переход на эскроу-счета завершится в течение двух-трех лет. Он заявил, что в эти годы можно ожидать дальнейший рост цен, так как застройщики начнут закладывать в стоимость жилья издержки, связанные с проектным финансированием. Он отметил, что пока невозможно спрогнозировать, насколько вырастут цены, так как существует фактор инфляции.

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В декабре 2018 года профильный комитет Госдумы подготовил поправки в закон о долевом строительстве, вводящие обязательный переход на эскроу-счета. Тогда директор по развитию ГК «Гранель» Андрей Цвет заявлял, что в результате цены на недвижимость, которую еще не вывели в продажу на момент вступления поправок в силу, возрастут на 20%. В PwC прогнозировали, что с введением эскроу-счетов цены на строящееся жилье возрастут на 9%, однако стоимость готовых квартир не изменится.

По данным Минстроя, с ноября 2018 по ноябрь 2019 года цены в новостройках выросли на 8%.

Теги: цены на жилье, Россия, новости РБК
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