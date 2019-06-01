Число пострадавших при взрыве в Дзержинске возросло до 79 человек

Число пострадавших при взрыве в Дзержинске возросло до 79 человек

Фото: Елена Сорокина / ТАСС

В результате взрыва на заводе «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области за медицинской помощью обратились 79 человек, сообщили РБК в пресс-службе Миндрава.

Уточняется, что речь идет о работниках завода и жителях города, детей среди пострадавших нет. «На стационарном лечении состоит 15 человек, одна пациентка в тяжелом состоянии, близком к среднему, 14 — средней степени тяжести», — сказали в пресс-службе.

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