В Адыгее пассажирский поезд загорелся после столкновения с грузовиком

В результате столкновения загорелся вагон, на место происшествия прибыл пожарный поезд

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Адыгея

В Тахтамуйском районе Адыгеи пассажирский поезд столкнулся с грузовиком, в результате загорелся локомотив, вагон и фура, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона. О возгорании вагона также сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Краснодарского края.

На место прибыл пожарный поезд, горение вагона удалось локализовать.

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