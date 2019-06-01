Общество , 16:56
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В Адыгее пассажирский поезд загорелся после столкновения с грузовиком
В результате столкновения загорелся вагон, на место происшествия прибыл пожарный поезд
В Тахтамуйском районе Адыгеи пассажирский поезд столкнулся с грузовиком, в результате загорелся локомотив, вагон и фура, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона. О возгорании вагона также сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Краснодарского края.
На место прибыл пожарный поезд, горение вагона удалось локализовать.
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