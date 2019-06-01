При стрельбе в муниципальном центре в Вирджинии погибли 11 человек

При стрельбе в муниципальном центре в Вирджинии погибли 11 человек

Еще шестеро пострадали, среди них один полицейский. Также мертв сам стрелявший, рассказали в полиции. По информации сотрудников правоохранительных органов, это был местный госслужащий

Медики на месте происшествия (Фото: WAVY / NBC News)

Жертвами стрельбы в здании муниципального центра в городе Вирджиния-Бич в штате Вирджиния стали 11 человек. Об этом на брифинге сообщила офицер военной полиции Тоня Пирс, передает местный телеканал WTKR (филиал CBS News). Также, указала она, мертв и сам подозреваемый в стрельбе (12-й погибший). Еще шесть человек, указала Пирс, получили ранения, среди них — один полицейский. В каком состоянии они сейчас находятся, она не пояснила.

Стрелявший, рассказали сотрудники правоохранительных органов, продолжает WTKR, был местным госслужащим. В муниципалитете он работал давно. Глава городской полиции Джим Сервера на брифинге назвал его «недовольным», пишет Reuters. Огонь, по данным Сервера, он открыл на нескольких этажах. WTKR ранее уточнял, что в этом здании центра располагалось управление строительства города, а также департамент коммунального хозяйства.

Остальные обстоятельства случившегося, указал полицейский, пока выясняются. В расследовании произошедшего местным сотрудникам правопорядка помогают работники ФБР. Стрелок, отмечали ранее в полиции, по предварительным данным, был один.