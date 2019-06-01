В муниципальном центре в Вирджинии произошла стрельба

В результате происшествия погибли 11 человек, также мертв сам стрелявший, рассказали в полиции. Ранения после происшествия получили еще шесть человек, среди них — один сотрудник правоохранительных органов

Медики на месте происшествия в Вирджиния-Бич (Фото: WAVY / NBC News)

В одном из зданий правительственного муниципального центра в городе Вирджиния-Бич в штате Вирджиния неизвестный открыл огонь. В результате происшествия «множество пострадавших», говорится в Twitter местной полиции, на него ссылаются, в том числе местный телеканал WTKR (филиал CBS News) и Reuters. Сколько именно человек получили ранения и насколько серьезны их травмы, в ведомстве не уточняют.

WTKR без указания источников информации пишет о четырех госпитализированных. Позже стало известно, что количество пострадавших, которых доставили в местные больницы, увеличилось до шести. Затем на пресс-конференции представитель местной полиции указал: в результате случившегося погибли 11 человек, также мертв сам стрелявший, госпитализированы еще шестеро, среди них один полицейский.

В здании, где произошла стрельба, по данным телеканала, находилось городское управление строительства, а также департамент коммунального хозяйства.

По предварительной информации, указывалось в Twitter полиции, стрелок был один. Местным жителям сотрудники правоохранительных органов рекомендовали избегать района, где произошла стрельба.