Число погибших при обрушении автомагистрали в Китае выросло до 24
В южнокитайской провинции Гуандун при обрушении автомагистрали погибли 24 человека, сообщает South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на местные власти.
Обрушение произошло в уезде Дабу, к северу от города Мэйчжоу, почти на границе с провинцией Фуцзянь, с которой шоссе связывает Гуандун, около 2:00 1 мая (21:00 30 апреля мск). С поросшего деревьями горного склона обрушилось 18 м дорожного полотна, в результате 20 автомобилей и находившиеся в них 54 человека сорвались с дороги. 30 пострадавших доставлены в больницы, их состояние «не угрожает жизни».
SCMP отмечает, что на трассе 1 мая, в День труда, наблюдалось интенсивное движение, так как в Китае начались пятидневные каникулы, на время которых отменяется плата за проезд на автомагистралях.
Ранее сообщалось о 19 погибших.
Провинция Гуандун в последние несколько дней серьезно пострадала от проливных дождей и ураганов. 20 апреля в регионе начались сильные дожди, началось наводнение, были зафиксированы перебои с электричеством. Сообщалось о четырех погибших в результате стихийного бедствия. В провинции проводили частичную эвакуацию населения.
Непогода бушевала и в последующие дни. 27 апреля на столицу Гуандун, город Гуанчжоу, обрушилось торнадо. В результате погибли пять человек, 33 пострадали.
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