Число погибших при обрушении автомагистрали на юге Китая выросло до 24

Число погибших при обрушении автомагистрали в Китае выросло до 24

Обрушение автомагистрали в южнокитайской провинции Гуандун произошло ночью 1 мая, со склона упали 20 автомобилей. Регион последние десять дней страдает от природных бедствий: ураганов, ливней и последовавшего за ними наводнения

В южнокитайской провинции Гуандун при обрушении автомагистрали погибли 24 человека, сообщает South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на местные власти.

Обрушение произошло в уезде Дабу, к северу от города Мэйчжоу, почти на границе с провинцией Фуцзянь, с которой шоссе связывает Гуандун, около 2:00 1 мая (21:00 30 апреля мск). С поросшего деревьями горного склона обрушилось 18 м дорожного полотна, в результате 20 автомобилей и находившиеся в них 54 человека сорвались с дороги. 30 пострадавших доставлены в больницы, их состояние «не угрожает жизни».

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SCMP отмечает, что на трассе 1 мая, в День труда, наблюдалось интенсивное движение, так как в Китае начались пятидневные каникулы, на время которых отменяется плата за проезд на автомагистралях.

Ранее сообщалось о 19 погибших.

Провинция Гуандун в последние несколько дней серьезно пострадала от проливных дождей и ураганов. 20 апреля в регионе начались сильные дожди, началось наводнение, были зафиксированы перебои с электричеством. Сообщалось о четырех погибших в результате стихийного бедствия. В провинции проводили частичную эвакуацию населения.

Непогода бушевала и в последующие дни. 27 апреля на столицу Гуандун, город Гуанчжоу, обрушилось торнадо. В результате погибли пять человек, 33 пострадали.