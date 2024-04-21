Ураган снес крыши на юге Китая. Видео

На Гуанси-Чжуанский автономный район Китая и провинцию Гуандун обрушились сильные ливни с ветром (почти до 28 м/с) и градом. В Гуандуне из-за непогоды более 1 млн домохозяйств остались без света, там опасаются наводнения

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