В США грузовой поезд с бензином и пропаном сошел с рельсов и загорелся

У Аризоны сошел с рельсов и загорелся поезд с бензином и пропаном

Фото: BuuVanNygren / Twitter

Вечером 26 апреля у границы штатов Аризона и Нью-Мексико грузовой поезд, перевозивший бензин и пропан, сошел с рельсов, сообщила пресс-служба полиции Нью-Мексико в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

В результате поезд загорелся. Сообщений о пострадавших не поступало, уточнили в полиции.

Дорога в районе прошествия перекрыта. Associated Press отмечает, что автомагистраль является ключевым грузовым маршрутом между двумя штатами. По информации агентства, жители близлежащих домов были эвакуированы.

В апреле 2023 года в США в штате Мэн неподалеку от деревни Роквуд сошел с рельсов и загорелся поезд компании Canadian Pacific Railways (Канадские тихоокеанские железные дороги). Поезд перевозил в том числе опасные вещества.

Компания заявила, что состав сошел с рельсов из-за размытия путей в районе озера Мусхед. По данным Canadian Pacific Railways, в результате возгорания пострадали только локомотив и вагоны с лесоматериалами, опасные вещества огонь не затронул.