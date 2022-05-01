Путин подписал закон о бесплатном газе для Вечных огней

В феврале Путин поручил кабмину и «Газпрому» сделать бесплатным газ для Вечных огней и Огней памяти. Затем в Думу внесли соответствующий проект с целью «формирования у подрастающего поколения духовно-нравственных ориентиров»

Работы по профилактике горелки Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, Москва (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Президент Владимир Путин подписал закон о бесплатных поставках газа, который обеспечивает постоянное горение Вечного огня и периодическое горение Огня памяти на воинских захоронениях и мемориалах. Документ опубликован на портале правовой информации.

По данным Общероссийского народного фронта (ОНФ), всего в России насчитывается 4359 таких мемориалов. Из них 945 — это постоянно функционирующие Вечные огни, а 3414 — Огни памяти, которые зажигаются в праздничные дни и памятные даты.

Путин ранее поручил обеспечить Вечные огни бесплатным газом «Газпрому» и правительству. В середине января инициативу освободить муниципалитеты от оплаты за газ, поставляемый для этих целей, озвучил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

21 марта Турчак вместе с еще рядом депутатов и сенаторов внес в Госдуму соответствующий законопроект. Документ разработали «в связи с высокой социальной значимостью сохранения и бережного отношения к историческим традициям и необходимостью формирования у подрастающего поколения традиционных духовно-нравственных ориентиров». Нижняя палата парламента приняла законопроект 20 апреля, а шесть дней спустя его одобрил Совфед.

ОНФ предлагал «Газпрому» обеспечить Вечные огни и Огни памяти бесплатным газом осенью 2020 года, концерн заявлял, что готов это сделать. До этого компания поставляла бесплатный газ для мемориалов в городах-героях и городах воинской славы.