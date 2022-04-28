Два вертолета столкнулись в Саратовской области

Источники информагентств сообщают о двух столкнувшихся под Саратовом вертолетах, но, по данным властей, упал только один из них. Погиб один человек

Вертолет «Ансат» (Фото: Ладислав Карпов / ТАСC)

Два вертолета столкнулись под Саратовом, сообщают источники «РИА Новости» и ТАСС.

По данным ТАСС, по меньшей мере один человек погиб. «На борту каждого из них было по одному пилоту, оба катапультировались, один, предварительно, погиб», — сказал источник агентства. Собеседник также сообщил, что, по предварительным данным, вертолеты были военными.

Мэр Саратова Михаил Исаев пока подтвердил информацию только об одном разбившемся вертолете — «Ансате», выполнявшем учебный полет. «На территории Кумысной поляны произошло падение вертолета «Ансат», совершавшего учебный полет из пос. Соколовый», — сказал он.

По словам мэра, экипаж катапультировался, один пилот найден живым. ТАСС в пресс-службе мэра также заявили, что в городе упал только один вертолет. В Единой дежурной диспетчерской службе агентству заявили, что при падении вертолета один человек погиб и один пострадал.

Пресс-служба мэрии сообщила, что упавший вертолет принадлежал военной базе в поселке Соколовый.

Mash пишет, что летевший из поселка вертолет зацепился хвостом за второй. В результате один борт смог продолжить движение, а второй упал и загорелся

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«На место происшествия выехал губернатор», — сообщили РБК в пресс-службе главы Саратовской области Валерия Радаева.

РБК направил запрос в пресс-службу Центрального военного округа.