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Общество ,  
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МЧС предупредило о возможном росте числа пожаров в начале мая на 30%

Практически во всех федеральных округах России, за исключением Центрального, в предстоящие майские праздники прогнозируется сложная пожарная обстановка, рост возгораний в этот период обычно увеличивается почти на 30%. Об этом «РИА Новости» сообщили в МЧС России.

«Сложная пожароопасная обстановка возможна на территории Дальневосточного, Сибирского, Уральского, Приволжского, Северо-Западного, Южного, Северо-Кавказского федеральных округов», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, по статистике в майские праздники число пожаров возрастает до 30%. «Большая часть пожаров — это загорания сухой травы, неубранного мусора, лесной подстилки. Основная причина — человеческая беспечность, халатное отношение к вопросам безопасности», — уточнили в МЧС.

Ранее ведомство призвало всех россиян строго соблюдать правила пожарной безопасности при обращении с огнем в майские праздники, отметив, что особый противопожарный режим уже введен на территории 33 регионов России.

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За прошедшие сутки в России потушили 160 лесных пожаров на площади 4581 га, сообщала ФБУ «Авиалесохрана». Возгорания ликвидировали в 23 российских регионах, включая Ленинградскую, Новосибирскую и Оренбургскую области.

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Также к полуночи 30 апреля на территории России продолжали активно тушить 59 лесных пожаров общей площадью 9945 га. Больше всего огонь распространился в Амурской области — там действовало восемь пожаров на площади 4873 га.

В середине апреля глава Минприроды России Александр Козлов заявил, что наиболее напряженная обстановка по лесным пожарам в ближайшее время ожидается в восьми регионах страны. По его словам, в зоне риска находятся Забайкальский край, Бурятия, Амурская область, Приморье, Новосибирская, Тюменская, Омская, Курганская области.
 

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Пожар МЧС майские праздники
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