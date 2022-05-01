МЧС предупредило о возможном росте числа пожаров в начале мая на 30%

Практически во всех федеральных округах России, за исключением Центрального, в предстоящие майские праздники прогнозируется сложная пожарная обстановка, рост возгораний в этот период обычно увеличивается почти на 30%. Об этом «РИА Новости» сообщили в МЧС России.

«Сложная пожароопасная обстановка возможна на территории Дальневосточного, Сибирского, Уральского, Приволжского, Северо-Западного, Южного, Северо-Кавказского федеральных округов», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, по статистике в майские праздники число пожаров возрастает до 30%. «Большая часть пожаров — это загорания сухой травы, неубранного мусора, лесной подстилки. Основная причина — человеческая беспечность, халатное отношение к вопросам безопасности», — уточнили в МЧС.

Ранее ведомство призвало всех россиян строго соблюдать правила пожарной безопасности при обращении с огнем в майские праздники, отметив, что особый противопожарный режим уже введен на территории 33 регионов России.

За прошедшие сутки в России потушили 160 лесных пожаров на площади 4581 га, сообщала ФБУ «Авиалесохрана». Возгорания ликвидировали в 23 российских регионах, включая Ленинградскую, Новосибирскую и Оренбургскую области.

Читайте на РБК Pro Pro В вакансии нет зарплаты: как на собеседовании претендовать на максимум В вакансии нет зарплаты: как на собеседовании претендовать на максимум Инструкции Pro Как изменится оценка «Тинькофф» инвесторами при продаже доли Тинькова Как изменится оценка «Тинькофф» инвесторами при продаже доли Тинькова Статьи Pro 4 важных урока кризисных лет для управленца: пора их выучить 4 важных урока кризисных лет для управленца: пора их выучить Статьи Pro Привычные инструменты веб-аналитики стали опасными: в чем причины Привычные инструменты веб-аналитики стали опасными: в чем причины Статьи Pro Эти семь привычек руководителю надо взять под контроль Эти семь привычек руководителю надо взять под контроль Инструкции Pro Чем привлечь звездные кадры — 3 параметра, кроме зарплаты Чем привлечь звездные кадры — 3 параметра, кроме зарплаты Инструкции Pro Почему России трудно больше продавать в Китае Почему России трудно больше продавать в Китае Статьи Pro Предвестники увольнения: как понять, что с вами готовы попрощаться Предвестники увольнения: как понять, что с вами готовы попрощаться Инструкции

Также к полуночи 30 апреля на территории России продолжали активно тушить 59 лесных пожаров общей площадью 9945 га. Больше всего огонь распространился в Амурской области — там действовало восемь пожаров на площади 4873 га.



В середине апреля глава Минприроды России Александр Козлов заявил, что наиболее напряженная обстановка по лесным пожарам в ближайшее время ожидается в восьми регионах страны. По его словам, в зоне риска находятся Забайкальский край, Бурятия, Амурская область, Приморье, Новосибирская, Тюменская, Омская, Курганская области.

