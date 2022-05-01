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В России за сутки потушили 160 лесных пожаров

За прошедшие сутки в России потушили 160 лесных пожаров на площади 4581 га, сообщает ФБУ «Авиалесохрана» со ссылкой на региональные диспетчерские службы лесного хозяйства.

Лесные пожары ликвидировали в Ленинградской, Оренбургской, Новосибирской, Курганской, Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кемеровской, Иркутской, Омской, Томской и Амурской областях, Республиках Башкортостан, Алтай, Тыва, Хакасия, Бурятия, Приморском, Алтайском, Красноярском, Хабаровском краях, Еврейской АО.

Также к полуночи 30 апреля на территории России продолжали активно тушить 59 лесных пожаров общей площадью 9945 га. Больше всего огонь распространился в Амурской области — там действовало восемь пожаров на площади 4873 га.

Минприроды назвало регионы с напряженной обстановкой по лесным пожарам
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Кроме того, МЧС России предупредило о повышенном риске возникновения природных пожаров, а также возможном переходе огня на населенные пункты и объекты инфраструктуры в 27 регионах страны.

Увеличение природных пожаров ожидается в Амурской, Астраханской, Волгоградской, Вологодской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Курганской, Новосибирской Челябинской, Омской, Оренбургской и Ростовской областях, Алтайском, Забайкальском, Красноярском. Краснодарском и Приморском краях, а также в республиках Алтай, Башкирия, Бурятия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Тыва и Чечня.

«Источник ЧС — разведение костров, пал сухой травы, выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы с нарушением требований правил пожарной безопасности в лесу и на участках, непосредственно примыкающих к лесам», — говорится в сообщении ведомства.

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В середине апреля глава Минприроды России Александр Козлов сообщил, что наиболее напряженная обстановка по лесным пожарам ожидается в восьми регионах страны. По его словам, в зоне риска на апрель окахались Забайкальский край, Бурятия, Амурская область, Приморье, Новосибирская, Тюменская, Омская, Курганская области.

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Теги
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