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Пандемия коронавируса ,  
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В Петербурге коронавирус подтвердили у 111 сотрудников НИИ скорой помощи

Заболевание обнаружили у медперсонала в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. Из-за нехватки сотрудников институт уменьшил интенсивность приема пациентов
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

С начала апреля коронавирус обнаружили у 111 сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в городском комитете по здравоохранению, передает ТАСС.

Из-за дефицита медицинского персонала институт сократил число принимаемых пациентов, отметили в комитете. Больных перенаправляют в другие лечебные учреждения.

В комитете отметили, что институт не был перепрофилирован для приема пациентов с коронавирусом, а случаи пневмоний там были единичными.«Сведения о том, что институт принимал пневмонии, не соответствуют действительности», — указали в комздраве.

«Информация о том, что высшее руководство Института заболело, не соответствует действительности», — добавили в комитете.

О том, что в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе зафиксировали случаи заражения коронавирусной инфекцией 24 апреля написала «Фонтанка». Газета сообщала, что анализы нескольких сотрудников показали положительный результат на заболевание, но число зараженных не уточнялось. В комитете по здравоохранению изданию подтвердили, что в НИИ приостановили прием в отделении травматологии.

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Ранее имя одной из сотрудниц НИИ скорой помощи им. Джанелидзе появилось в неофициальном «Списке памяти», в который медики начали вносить данные о коллегах, умерших в период вспышки коронавируса. Речь шла о работавшей в институте 56-летней операционной медсестре. Кроме того, в список попали еще три медсестры из петербургских лечебных учреждений. В комитете здравоохранения Петербурга подтвердили смерть женщин, однако отметили, что это не связано с их трудовыми обязанностями. «У них либо были другие тяжелые болезни, которые привели к смерти, либо они заразились не при исполнении трудовых обязанностей», — сообщили в ведомстве.

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Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Согласно последним данным, в Петербурге зафиксировали 4062 случаев заражения коронавирусной инфекцией, умер 31 человек, выздоровели 779. За последние сутки в городе подтвердили 336 новых случаев заражения.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Автор: Анастасия Батманова
Теги: Петербург, коронавирус
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