В Петербурге коронавирус подтвердили у 111 сотрудников НИИ скорой помощи

Заболевание обнаружили у медперсонала в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. Из-за нехватки сотрудников институт уменьшил интенсивность приема пациентов

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

С начала апреля коронавирус обнаружили у 111 сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в городском комитете по здравоохранению, передает ТАСС.

Из-за дефицита медицинского персонала институт сократил число принимаемых пациентов, отметили в комитете. Больных перенаправляют в другие лечебные учреждения.

В комитете отметили, что институт не был перепрофилирован для приема пациентов с коронавирусом, а случаи пневмоний там были единичными.«Сведения о том, что институт принимал пневмонии, не соответствуют действительности», — указали в комздраве.

«Информация о том, что высшее руководство Института заболело, не соответствует действительности», — добавили в комитете.

О том, что в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе зафиксировали случаи заражения коронавирусной инфекцией 24 апреля написала «Фонтанка». Газета сообщала, что анализы нескольких сотрудников показали положительный результат на заболевание, но число зараженных не уточнялось. В комитете по здравоохранению изданию подтвердили, что в НИИ приостановили прием в отделении травматологии.