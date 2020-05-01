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Что изменится в российских законах в мае 2020 года

В мае вступят в силу нормы, касающиеся общепита, банковских услуг и других сфер жизни. Главные новшества законодательства — в обзоре РБК
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Школа

1 мая вступит в силу закон о бесплатном горячем питании для учеников начальной школы. В соответствии с документом все дети должны будут получать горячее блюдо и горячий напиток не реже раза в день. Такие меры президент предложил в ходе послания Федеральному собранию в январе этого года. Постепенно вводить бесплатное горячее питание начнут 1 сентября, и к сентябрю 2023 года его должны получать все младшеклассники.

Ипотека

2 мая вступит в силу постановление правительства, устанавливающее правила программы льготной ипотеки. Оформить жилищный кредит по ставке 6,5% (она сохранится на весь срок займа) можно будет до 1 ноября. Минимальный взнос — 20%, лимит по объему кредита в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти — 8 млн руб., в других регионах — 3 млн. Разницу между рыночной и льготной ставкой банкам будет возмещать государство.

Новая программа льготной ипотеки привлечет в стройку 1 трлн руб.
Бизнес

Денежные переводы

С 1 мая банки не будут брать комиссию за переводы между физлицами на сумму менее 100 тыс. руб. в системе быстрых платежей ЦБ. При превышении этой суммы комиссия составит 0,5%, но не более 1,5 тыс. руб. с одного перевода.

Антитеррористическая защищенность

С 1 мая будет введена административная ответственность за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий религиозных организаций. Штраф для граждан составит до 5 тыс. руб., для должностных лиц — до 50 тыс. руб., для юрлиц — до 100 тыс. руб.

Патенты для иностранных работников

С 5 мая снимается ограничение на количество переоформлений патента для иностранных работников, которым не требуются визы. Раньше обращаться за переоформлением можно было один раз.

Общепит

5 мая вступят в силу поправки, устанавливающие дополнительные требования к заведениям общепита. Если такое заведение находится в жилом доме или на прилегающей территории, продавать алкоголь там можно будет только при наличии зала площадью не менее 20 кв. м.

Автор: Анастасия Антипова
Теги: школа, послание Федеральному собранию, ипотека, СБП
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