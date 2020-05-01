Что изменится в российских законах в мае 2020 года

Денежные переводы

С 1 мая банки не будут брать комиссию за переводы между физлицами на сумму менее 100 тыс. руб. в системе быстрых платежей ЦБ. При превышении этой суммы комиссия составит 0,5%, но не более 1,5 тыс. руб. с одного перевода.

Антитеррористическая защищенность

С 1 мая будет введена административная ответственность за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий религиозных организаций. Штраф для граждан составит до 5 тыс. руб., для должностных лиц — до 50 тыс. руб., для юрлиц — до 100 тыс. руб.

Патенты для иностранных работников

С 5 мая снимается ограничение на количество переоформлений патента для иностранных работников, которым не требуются визы. Раньше обращаться за переоформлением можно было один раз.

Общепит

5 мая вступят в силу поправки, устанавливающие дополнительные требования к заведениям общепита. Если такое заведение находится в жилом доме или на прилегающей территории, продавать алкоголь там можно будет только при наличии зала площадью не менее 20 кв. м.