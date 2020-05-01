Что изменится в российских законах в мае 2020 года
Школа
1 мая вступит в силу закон о бесплатном горячем питании для учеников начальной школы. В соответствии с документом все дети должны будут получать горячее блюдо и горячий напиток не реже раза в день. Такие меры президент предложил в ходе послания Федеральному собранию в январе этого года. Постепенно вводить бесплатное горячее питание начнут 1 сентября, и к сентябрю 2023 года его должны получать все младшеклассники.
Ипотека
2 мая вступит в силу постановление правительства, устанавливающее правила программы льготной ипотеки. Оформить жилищный кредит по ставке 6,5% (она сохранится на весь срок займа) можно будет до 1 ноября. Минимальный взнос — 20%, лимит по объему кредита в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти — 8 млн руб., в других регионах — 3 млн. Разницу между рыночной и льготной ставкой банкам будет возмещать государство.