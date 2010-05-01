Авиакомпания отказал дочери ветерана в бесплатном билете

Сотрудники компании "Владивосток Авиа" отказались выдать билет на самолет дочери ветерана, несмотря на указ президента о предоставлении бесплатного проезда на все виды транспорта для ветеранов и их сопровождающих на время майских праздников. Об этом сообщил член Общественной Палаты, адвокат Анатолий Кучерена, передает радиостанция "Эхо Москвы".

По словам адвоката, это уже не первая подобная жалоба, которая доходит до Общественной палаты.

А.Кучерена добавил, что будет добиваться вмешательства Генеральный прокуратуры в разбор таких ситуаций, "чтобы она проверила, на каком основании авиакомпания нарушает законы и указ президента".

Отметим, что многие авиакомпании на добровольной основе предоставляют ветеранам и сопровождающим их лицам бесплатные авиабилеты уже в течение нескольких лет.