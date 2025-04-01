Близ города в Исландии начал извергаться вулкан. Видео
В Исландии начал извергаться вулкан, расположенный близ города Гриндавика.
Как передает The Guardian, утром началось извержение в кратере Сундхнукур. Трещина, из которой исходили лава и дым, достигла укреплений к северу от города, там завыли предупреждающие сирены. На 10:00 (7:00 мск) длина трещины составляла 700 м.
Термальный курорт Blue Lagoon сообщил, что эвакуировал всех туристов. Пока он останется закрытым.
В Гриндавике на 2023-й год проживали 3,8 тыс. жителей, однако после извержения, произошедшего в том году, большинство из них разъехались. Оставшихся полиция призвала эвакуироваться сейчас, поскольку извержение может стать мощнее предшествующих.
С 2021 года этот вулкан извергается уже в 11-й раз, отмечает газета.
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