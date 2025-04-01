Челябинский депутат и директор завода погиб из-за случайного выстрела

Депутат и директор Челябинского цинкового завода Избрехт погиб в стрелковом клубе, проверяя, разряжено ли его ружье. Ему было 46 лет

Павел Избрехт (Фото: Наиль Фаттахов / ТАСС)

В Челябинской области в стрелковом клубе погиб депутат Законодательного собрания региона и директор Челябинского цинкового завода (ЧЦЗ) Павел Избрехт, информацию РБК подтвердили в пресс-службе СК области.

«В настоящее время следователями и следователями-криминалистами проводится осмотр места происшествия, выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего», — сказано в сообщении.

Как пишет местный портал 74.ru, несчастный случай произошел на территории стрелкового клуба «Царская охота». По данным издания, Избрехт проводил пристрелку нового ружья, он уже собирался уезжать, но решил проверить, разряжено ли оно. Раздался выстрел, который и стал причиной гибели депутата. Такую же версию приводит и телеграм-канал Baza. Знавшие Избрехта люди сообщили 74.ru, что он был увлеченным охотником и любил экстрим.

Избрехту недавно исполнилось 46 лет. Он уроженец Екатеринбурга. Окончил в 2001 году Уральскую государственную юридическую академию (сейчас университет), в том же году стал заместителем начальника юридического отдела по корпоративным отношениям ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод». Работал на этом предприятии около десяти лет, занимал пост начальника юротдела и замдиректора по правовым вопросам.

В 2011 году стал директором по правовым и корпоративным вопросам ООО «УГМК-ОЦМ», через год там же получил пост директора по продажам и маркетингу. В 2014-м возглавил ЧЦЗ. С сентября 2021-го — депутат Челябинского заксобрания. Член «Единой России».

Губернатор Алексей Текслер выразил соболезнования в связи с гибелью Избрехта. «Особую роль он играл в Союзе промышленников и предпринимателей Челябинской области, возглавлял общественный совет при министерстве промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области, был одним из ярких депутатов областного Законодательного собрания. Под его руководством Челябинский цинковый завод стал одним из образцовых предприятий цветной металлургии на Южном Урале», — отмечено в сообщении.