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Семью бывшего менеджера Bloomberg нашли мертвой дома в Южной Каролине

Бывшего менеджера агентства Bloomberg Ричарда Самарела, его жену Лину и девятилетнюю дочь Саманту нашли мертвыми в их особняке в городе Грир (штат Южная Каролина), сообщает New York Post со ссылкой на местные власти.

Полицейские обнаружили тела утром в пятницу, 29 марта, когда прибыли в дом после звонка обеспокоенных соседей. По предварительным данным, смерть наступила между 10:20 и 11:29 утра.

В правоохранительных органах не уточнили, были ли Самарелы убиты или погибли в результате несчастного случая, но сообщили, что «угрозы для общественности нет».

Двое других детей пары — дочь и сын — в момент произошедшего были в школе. В заявлении офиса шерифа говорится, что более подробная информация будет опубликована позднее, по мере расследования.

Fox News со ссылкой на страницу Самарела в LinkedIn пишет, что он родился в Нью-Джерси, а в Bloomberg занимал должность инвестиционного менеджера. Когда он покинул этот пост и чем занимался после, не уточняется, однако канал передает, что семья была богатой.  Лина Самарел работала медсестрой и оказывала психиатрическую помощь, а ранее была сотрудницей Министерства по делам ветеранов США.

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