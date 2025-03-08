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Экспертиза установила причины смерти Хэкмена и его супруги

CNN: актер Хэкмен с супругой умерли от естественных причин

Актер, двукратный обладатель премии «Оскар» Джин Хэкмен и его 65-летняя жена, пианистка Бетси Аракава умерли от естественных причин, сообщила главный судмедэксперт доктор Хизер Джаррелл, передало CNN.

Супругов нашли мертвыми в их доме в Санта-Фе на юго-запале США ранее в феврале. В полиции установили, что в четверг, 27 февраля, после полуночи пара скончалась вместе со своей собакой.

По данным Джаррелл, жена 95-летнего актера умерла от хантавирусного легочного синдрома, она, скорее всего, скончалась раньше мужа. Хэкмен, возможно, «не знал», что его жена умерла — у актера «были признаки прогрессирующей болезни Альцгеймера». Труп собаки был найден в ящике, животное могло умереть от голода, сказали чиновники.

Тело Хэкмена обнаружили рядом с кухней, а Аракавы — в ванной комнате, где рядом были разбросаны таблетки, уточнило CNN.

Ранее в полиции заявили, что тело актера, вероятно, обнаружили через девять дней после его смерти. Там также добавили, что определить, кто умер первым, Хэкмен или его жена, «очень сложно».

Шериф сообщил, что актер Хэкмен мог умереть за 9 дней до обнаружения тела
Общество
Джин Хэкмен в 2003 году

Хэкмен родился в 1930 году в Калифорнии. Актерскую карьеру начал в начале 1960-х. Звездой Хэкмена сделала роль Джима (Попая) Дойла в триллере «Французский связной». За участие в картине актер получил «Оскар», «Золотой глобус» и британскую премию BAFTA. Еще одна важная работа в его карьере — психологический триллер «Разговор» Фрэнсиса Форда Копполы. Лента получила главный приз Каннского кинофестиваля.

С Аракавой он жил в браке с 1991 года.

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Теги
смерть Джин Хэкмен актер
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