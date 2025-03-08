Экспертиза установила причины смерти Хэкмена и его супруги

Актер, двукратный обладатель премии «Оскар» Джин Хэкмен и его 65-летняя жена, пианистка Бетси Аракава умерли от естественных причин, сообщила главный судмедэксперт доктор Хизер Джаррелл, передало CNN.

Супругов нашли мертвыми в их доме в Санта-Фе на юго-запале США ранее в феврале. В полиции установили, что в четверг, 27 февраля, после полуночи пара скончалась вместе со своей собакой.

По данным Джаррелл, жена 95-летнего актера умерла от хантавирусного легочного синдрома, она, скорее всего, скончалась раньше мужа. Хэкмен, возможно, «не знал», что его жена умерла — у актера «были признаки прогрессирующей болезни Альцгеймера». Труп собаки был найден в ящике, животное могло умереть от голода, сказали чиновники.

Тело Хэкмена обнаружили рядом с кухней, а Аракавы — в ванной комнате, где рядом были разбросаны таблетки, уточнило CNN.

Ранее в полиции заявили, что тело актера, вероятно, обнаружили через девять дней после его смерти. Там также добавили, что определить, кто умер первым, Хэкмен или его жена, «очень сложно».

Хэкмен родился в 1930 году в Калифорнии. Актерскую карьеру начал в начале 1960-х. Звездой Хэкмена сделала роль Джима (Попая) Дойла в триллере «Французский связной». За участие в картине актер получил «Оскар», «Золотой глобус» и британскую премию BAFTA. Еще одна важная работа в его карьере — психологический триллер «Разговор» Фрэнсиса Форда Копполы. Лента получила главный приз Каннского кинофестиваля.

С Аракавой он жил в браке с 1991 года.