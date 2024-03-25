В СК сообщили о гибели одного горняка после обвала на шахте «Кальинская»

Оказавшийся под завалом в шахте «Кальинская» рабочий погиб

Фото: МЧС Свердловской области

В ходе поисковых работ после горного удара и обвала пород на шахте «Кальинская» Североуральского бокситового рудника (СУБР; принадлежит компании «Русал») спасатели обнаружили тело рабочего.

Об этом РБК сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. В момент происшествия под завалами оказались двое рабочих. Второго, Алексея Амозова, обнаружили без сознания и госпитализировали.

Горный удар произошел на шахте в 4:22 по местному времени 25 марта, сообщили РБК в пресс-службе АО «СУБР». В компании сообщили, что погибший — Кирилл Лоскутов. Там также пообещали передать 3 млн руб. его семье.

СК возбудил уголовное дело по ст. 217 (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). «Факту смерти рабочего будет дана правовая оценка, тело умершего будет направлено на судебную медицинскую экспертизу для выяснения точной причины смерти», — сказал Шульга. В ходе следствия также выяснят степень тяжести вреда, причиненного здоровью выжившего рабочего, 1992 года рождения.

«Операция по спасению оказавшихся в беде проходчиков шахты «Кальинская» длилась практически целый день. Отряд спасателей предприятия и наиболее опытные шахтеры предпринимали необходимые меры, чтобы достать на поверхность своих товарищей», — сообщил РБК начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Он также выразил соболезнования семье и коллегам погибшего.

Горный удар — это природное сейсмическое явление, которое характерно для месторождения бокситов «Красная шапочка» в Североуральске.

Следователи допрашивают очевидцев и руководство предприятия, изучают документацию о проводившихся работах и проведении инструктажа по технике безопасности.