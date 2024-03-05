Туроператоры оценили последствия решения властей Шри-Ланки о визах

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Решение властей Шри-Ланки не продлевать бесплатные визы для россиян практически не отразится на туристической отрасли, сообщили РБК туроператоры Tez Tour и Anex Tour.

«Данное ограничение никак не скажется на турпотоке, разве что на путешественниках, которые прилетают на более длительный период, например на зимовку. В таком случае им будет необходимо оформить долгосрочную визу», — заявили в Tez Tour.

Оператор пояснил, что все его клиенты используют для въезда на Шри-Ланку ETA (Electronic Travel Authorization — электронное разрешение на въезд), которое можно бесплатно оформить до 31 марта 2024 года. Документ действует не более 30 дней. Таким образом, в ближайшее время после отмены бесплатного разрешения на пребывание в стране «стоимость визы для короткого тура и для более длительного» будет равнозначна.

«Данный проект был пилотным и организован правительством Шри-Ланки впервые. Он с самого начала позиционировался как тестовый, и информации о его долгосрочности или 100-процентном продлении не было. По нашим оценкам, рынок отнесся к данной новости достаточно спокойно», — отметили в Anex Tour.

С возвратом платной визы продажи радикальным образом не изменились и не изменятся, добавили в пресс-службе оператора. Однако в Anex Tour признали, что действовавший проект бесплатного пребывания в стране стимулировал спрос, особенно у семей с детьми и больших компаний.

4 марта МВД Шри-Ланки сообщило, что не будет продлевать бесплатный визовый режим для россиян, которые находятся в стране с февраля 2022 года.

Бесплатный визовый режим был введен после того, как со Шри-Ланки перестали летать самолеты в Россию. Власти острова отметили, что сейчас рейсы в Россию возобновлены.

После отмены бесплатной визы таким туристам нужно будет либо заплатить за продление (примерно $50 за 30 дней), либо покинуть страну. По данным Управления по развитию туризма Шри-Ланки, с февраля 2022-го на острове находятся от 300 до 400 россиян.