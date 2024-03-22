При обрушении на пороховом заводе в Перми пострадали пять человек
При обрушении перекрытия на Пермском пороховом заводе пострадали пять человек. Об этом РБК сообщили в Минздраве Пермского края.
«В результате происшествия пять человек были госпитализированы. Все они <...> находятся в состоянии средней степени тяжести», — рассказали в ведомстве.
Также РБК направил запрос в Пермский пороховой завод и обратился за комментарием в прокуратуру Пермского края.
По данным Минтранса региона, межэтажное перекрытие в строящемся здании завода обрушилось во время заливки бетона. Упала конструкция между первым и вторым этажами.
В конце 2023 года во Владивостоке частично рухнуло здание бывшего пивоваренного завода. В результате ЧП никто не пострадал.
На Красноярском алюминиевом заводе в октябре 2023 года произошел пожар. Огонь возник в трансформаторе, никто из сотрудников не пострадал.
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