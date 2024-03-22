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При обрушении на пороховом заводе в Перми пострадали пять человек

В результате ЧП на пороховом заводе в Перми пострадали пять человек
Фото: kraski-perm.ru
Фото: kraski-perm.ru

При обрушении перекрытия на Пермском пороховом заводе пострадали пять человек. Об этом РБК сообщили в Минздраве Пермского края.

«В результате происшествия пять человек были госпитализированы. Все они <...> находятся в состоянии средней степени тяжести», — рассказали в ведомстве.

Также РБК направил запрос в Пермский пороховой завод и обратился за комментарием в прокуратуру Пермского края.

По данным Минтранса региона, межэтажное перекрытие в строящемся здании завода обрушилось во время заливки бетона. Упала конструкция между первым и вторым этажами.

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Теги
Пермь ЧП пострадавшие заводы
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