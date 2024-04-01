Полицейский из Орска проехал 1,5 км на капоте, чтобы задержать воров

Подозреваемые в серии краж попытались скрыться, одному из полицейских удалось зацепиться за капот. Он попытался остановить злоумышленников, но сорвался. В итоге подозреваемых задержали коллеги. Полицейских решили наградить

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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев решил наградить сотрудников полиции из Орска (Оренбургская область), один из которых 1,5 км проехал на капоте автомобиля подозреваемых в серии краж из дачных домов. Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Произошедшее могло бы стать сюжетом захватывающего фильма. Чтобы взять домушников с поличным, одному из оперативников пришлось полтора километра проехать на капоте их автомобиля и применить огнестрельное оружие», — написала она.

В январе подозреваемые попали в поле зрения камер видеонаблюдения, записи с которых были изъяты с места одного из преступлений. Оперативники установили личность предполагаемых преступников и выехали, чтобы их задержать.

В одном из дворов Новотроицка полицейские обнаружили машину, в которой находились подозреваемые, те попытались скрыться. Один из сотрудников полиции зацепился за дверь автомобиля, но не смог удержаться, второй оказался на капоте, при этом водитель продолжил набирать скорость, рассказала Волк. Полицейский на капоте разбил лобовое стекло и потребовал остановиться, но водитель проигнорировал это требование. Тогда оперативник произвел предупредительный выстрел в воздух, а затем попытался выдернуть ключ из замка зажигания, сообщила она. Однако сидевший впереди мужчина, по ее словам, несколько раз ударил сотрудника полиции по руке, а водитель резко повернул в сторону, в результате полицейский сорвался и упал на асфальт.

Скрыться злоумышленникам все же не удалось: подоспели коллеги упавшего и задержали их, сказала представитель МВД. В машине находились двое мужчин 41 и 43 лет, а также 15-летний пасынок одного из них. В ней полицейские нашли похищенные из частных домов телевизоры, электроинструменты и бытовые предметы.

Возбуждено несколько уголовных дел по ст. 158 УК (кража), они объединены в одно производство. Двоих подозреваемых арестовали. «Материалы по факту применения насилия в отношении представителя власти, а также вовлечения несовершеннолетнего в преступную деятельность направлены в следственные органы для принятия процессуального решения», — сообщила Волк.

В октябре 2023 года начальник подмосковного управления МВД Виктор Пауков подарил телевизор 72-летнему жителю Щелково Михаилу Макарову, задержавшему грабителя, укравшего телефон у подростка. Пенсионер подставил подножку злоумышленнику, а когда тот упал, удерживал его до прибытия полицейских.