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Птичий грипп впервые зафиксировали у пингвинов в Антарктиде

В Антарктиде зарегистрировали первые случаи смерти пингвинов от птичьего гриппа
Фото: Liu Shiping / Xinhua / Global Look Press
Фото: Liu Shiping / Xinhua / Global Look Press

В Антарктиде зарегистрировали первые случаи смерти пингвинов после заражения высокопатогенным штаммом (HPAIV) птичьего гриппа, сообщает The New York Times.

Более 30 папуанских пингвинов погибли от вируса на Фолклендских островах, уточнило местное Министерство сельского хозяйства.

По данным Научного комитета по изучению Антарктики (SCAR), от вируса также мог умереть один королевский пингвин, однако этот случай еще не подтвержден.

В ноябре 2023 года британские ученые сообщили о появлении штамма HPAIV в Антарктиде. Ранее она была единственным регионом, в котором не было зарегистрированных случаев заражения вирусом.

Предыдущие вспышки в Южной Африке, Чили и Аргентине показали, что пингвины очень уязвимы к этой болезни, поскольку от нее погибло более 500 тыс. морских птиц в Южной Америке, включая пингвинов, пеликанов и олушей, отмечает издание.

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Фото:Alan Crowhurst / Getty Images

Ученые отмечали, что пингвины гнездятся близко друг к другу, и проникновение вируса в колонии птиц может привести к быстрому заражению и распространению заболевания.

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«Если вирус действительно начнет вызывать массовую смертность в колониях пингвинов, это может сигнализировать об одной из крупнейших экологических катастроф современности», — цитирует издание исследователей.

Штамм HPAIV обнаружили в 2021 году, к 2022 году он стал причиной гибели около 90 млн птиц в Европе и США. По данным ВОЗ, случаи заболевания птичьим гриппом среди людей встречаются редко.

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