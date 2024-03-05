Эксперты оценили, станет ли легче сдать на права с 1 апреля

С 1 апреля 2024 года при сдаче практического экзамена в ГИБДД можно будет допускать больше ошибок. Поможет ли это кандидатам в водители, оценили эксперты

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При сдаче практического экзамена на права после 1 апреля у водителей будет больше шансов удачно сдать экзамен, заявил член Союза автошкол России Сергей Матвеев.

C 1 апреля 2024 года вступит в силу новый регламент по сдаче практического экзамена на водительские права в ГИБДД. Будущим водителям при сдаче практики разрешат чаще ошибаться. Сейчас, согласно регламенту, во время проверки «вождения» можно набрать 5 штрафных баллов. С 1 апреля можно будет уже 7. В регламенте каждая ошибка «стоит» определенное количество баллов. Например, непристегнутый ремень или необходимость инспектора ГИБДД вмешаться в процесс управления обернутся потерей 1 балла. 2 балла спишут за перестроение без поворотников, выезд на встречную полосу движения стоит 5 баллов.

По мнению Матвеева, такая «поблажка» действительно может помочь при сдаче практики, ведь иногда будущие водители допускают мелкие промахи, а потом собираются с силами и успешно сдают тест. Однако он обратил внимание, что во многом экзамен так и остается зависимым от настроения инспектора ГИБДД.

«Придраться можно к любому водителю. Можно гонять кандидата сколько угодно, пока не выполнены все упражнения. Официально экзамен длится 30 минут, но автомобилист должен выполнить все необходимые задания, так что испытание может затянуться. Но в целом это изменение правда может помочь — так, допущение одной грубой ошибки ценой 5 баллов еще не будет значить, что водитель не сдал. И это может сработать, что сдавать будут лучше», — считает Матвеев.

В свою очередь автоэксперт и юрист Катерина Соловьева полагает, что проще экзамен не станет. По ее мнению, изменение скорее связано со стремлением нивелировать строгость формализма в части подсчета штрафных баллов.

«К примеру, тронулся ученик с места, не пристегнулся. Через три метра сам же нажал на тормоз, вспомнил, пристегнулся. Формально это минус балл. И инспектор не может их не минусовать, так как весь процесс чаще всего снимают на камеру. А в данном случае это формальность, — сказала юрист. — Чтобы людей не гонять по второму кругу на экзамен, вводят такие поблажки. Также это будет способствовать снижению коррупционной составляющей».

Кроме того, с 1 апреля 2024 года заработает еще одно изменение, которое касается сроков пересдачи практического экзамена в ГИБДД. Так, если автомобилист не сдал вождение три раза, прийти на следующую пересдачу он сможет уже не ранее, чем через 6 месяцев и не позднее 9 месяцев со дня предыдущего экзамена. Как ранее объясняли в ГИБДД при обсуждении таких изменений, водители использовали пересдачи как возможность «потренироваться». Теперь же кандидатам придется использовать время до последующей пересдачи для более ответственной подготовки.