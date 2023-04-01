В Брянской области произошел пожар на территории птицефермы «Мираторга»

Пожар произошел в одном из корпусов на птицеводческом комплексе — объекте выращивания птиц, подчеркнули в «Мираторге». Сотрудникам МЧС удалось локализовать возгорание

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На птицеферме в селе Уручье Брянской области произошел пожар. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

Информация о пожаре поступила в главное управление в 14:55 мск, к 15:51 пожар удалось локализовать.

«Произошло возгорание одного из корпусов на птицеводческом комплексе БЦ 3, то есть это не птицефабрика, а объект выращивания птиц, один из 22 объектов выращивания, один из корпусов», — уточнили РБК в пресс-службе «Мираторга».

Представитель «Мираторга» рассказал, что сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В конце марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что фермерское хозяйство в селе Кистер Погарского района попало под обстрел со стороны Украины, в результате чего погибли 20 коров, повреждения получила кровля коровников.

Власти Брянской области с начала спецоперации на Украине регулярно сообщают об атаках на регион. В области бессрочно действует высокий уровень террористической опасности, с октября в регионе ввели режим среднего уровня реагирования.