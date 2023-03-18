SpaceX проиграла суд против украинской «Старлинк» за название

Американская организация SpaceX проиграла суд украинской IT-компании «Старлинк» за право использовать это название. SpaceX требовала отказаться фирму от наименования. Об этом сообщает украинский портал «Страна.ua» со ссылкой на решение Киевского хозяйственного суда.

Как уточнил портал, украинское ООО «Старлинк» существует уже более 12 лет, заявка на регистрацию была подана в марте 2010 года, а регистрация знака состоялась в феврале 2011 года, когда как дочерняя компания американского SpaceX «Старлинк Юкрейн» начала регистрацию торговой марки в стране только в 2020 году.

Как сообщал портал Dev.ua, «Старлинк Юкрейн» была создана в апреле 2022 года. Тогда украинские власти получили оборудование для доступа к интернету Starlink, использующийся, в частности, для специальных миссий украинских разведчиков. Starlink — глобальная спутниковая система, раздающая высокоскоростной широкополосный спутниковый интернет. Проект был запущен в 2015 году.

В ноябре SpaceX подала в суд на Укрпатент и ООО «Старлинк», требуя досрочно прекратить действие прав на торговую марку и обязать учреждение внести в реестр соответствующие изменения.

Основатель ООО «Старлинк» Сергей Дулицкий сообщил Dev.ua, что юристы Маска связались с ним год назад и потребовали отказаться от торговой марки в пользу Starlink. «Мы же не виноваты в том, что выбрали такое название. Кстати, еще задолго до того, как появился сам Starlink», — заявил он.