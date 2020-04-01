Экипаж российской атомной подлодки выпустили с карантина из-за вируса

Экипаж подводного ракетоносца «Смоленск» был отправлен на карантин из-за подозрения в контакте с носителем коронавирусной инфекции. После второго отрицательного теста морякам разрешили увидеться с семьями

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

На Северном флоте из-за опасности заражения коронавирусом был отправлен на карантин экипаж атомного подводного ракетного крейсера «Смоленск». Об этом РБК рассказали два источника в Минобороны.

«В рамках выполнения превентивных мероприятий по предупреждению угрозы заражения и распространения вирусных инфекций были введены ограничения на контакты экипажа атомного подводного ракетного крейсера «Смоленск» и еще ряда военнослужащих с сослуживцами и членами семей», — рассказал один из собеседников РБК.

Экипаж изолировали после того, как выяснилось, что члены экипажа общались с гражданским специалистом, который приезжал для обслуживания узлов и агрегатов корабля. Он летел рейсом, один из пассажиров которого был заражен коронавирусом, говорит собеседник РБК.

Предварительные анализы, взятые у гражданского специалиста, дали отрицательный результат. Однако весь личный состав подводного крейсера и еще несколько военнослужащих были отправлены на карантин — им запретили встречаться с семьями и другими военнослужащими.

«Следующий тест согласно существующей методике был выполнен 28 марта, через десять суток после контакта. Тест также отрицательный», — продолжил источник.