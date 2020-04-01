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Экипаж российской атомной подлодки выпустили с карантина из-за вируса

Экипаж подводного ракетоносца «Смоленск» был отправлен на карантин из-за подозрения в контакте с носителем коронавирусной инфекции. После второго отрицательного теста морякам разрешили увидеться с семьями
Фото: Лев Федосеев / ТАСС

На Северном флоте из-за опасности заражения коронавирусом был отправлен на карантин экипаж атомного подводного ракетного крейсера «Смоленск». Об этом РБК рассказали два источника в Минобороны.

«В рамках выполнения превентивных мероприятий по предупреждению угрозы заражения и распространения вирусных инфекций были введены ограничения на контакты экипажа атомного подводного ракетного крейсера «Смоленск» и еще ряда военнослужащих с сослуживцами и членами семей», — рассказал один из собеседников РБК.

Экипаж изолировали после того, как выяснилось, что члены экипажа общались с гражданским специалистом, который приезжал для обслуживания узлов и агрегатов корабля. Он летел рейсом, один из пассажиров которого был заражен коронавирусом, говорит собеседник РБК.

Предварительные анализы, взятые у гражданского специалиста, дали отрицательный результат. Однако весь личный состав подводного крейсера и еще несколько военнослужащих были отправлены на карантин — им запретили встречаться с семьями и другими военнослужащими.

«Следующий тест согласно существующей методике был выполнен 28 марта, через десять суток после контакта. Тест также отрицательный», — продолжил источник.

После этого личный состав перевели на обычный режим несения службы. Экипаж «Смоленска» чувствует себя хорошо и не имеет жалоб на здоровье.

«База функционирует в обычном режиме. Все слухи относительно лодки и состояния здоровья экипажа не подтвердились», — резюмировал собеседник РБК.

Минобороны заявило об успешном пуске крылатой ракеты в Баренцевом море
Политика

Атомный подводный ракетный крейсер «Смоленск» вооружен 24 пусковыми установками крылатых ракет «Гранит» с дальностью поражения целей свыше 500 км. Корабль был построен на Северодвинском судостроительном предприятии «Севмаш» в 1990 году и зачислен в боевой состав Северного флота.

В июле 2017 года Минобороны отчиталось об успешном пуске сверхзвуковой крылатой ракеты, которую осуществил «Смоленск» в Баренцевом море. В ведомстве тогда уточнили, что пуск был осуществлен из подводного положения тяжелой противокорабельной крылатой ракетой «Гранит» по «сложной морской мишенной позиции, находящейся на удалении порядка 400 км». «При подготовке и проведении стрельбы экипаж проявил высокий профессионализм и морскую выучку», — заявил тогда командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов.

Авторы: Владислав Гордеев, Петр Канаев
Теги: карантин, Северный флот, коронавирус, атомная подводная лодка
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