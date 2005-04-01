Жертвой бразильского убийцы стала россиянка

Гражданка России и Израиля Екатерина Ракитос пропала в Бразилии в августе 2004г. Она вышла на прогулку из своего отеля в г.Пиренополис и больше в него не вернулась.
По словам преступника, он бросил тело Е.Ракитос в водопад, однако полиция не смогла его найти. Так как тела предыдущих жертв – Марианны Керн и Нурии Фернандес – преступник сжигал, полиция предполагает, что также он поступил и в этом случае.
Стражи порядка предполагают, что Хосе Висенте Матиас мог быть причастен еще к ряду преступлений против иностранцев, передает АР.
Полицейские имеют все основания считать, что Х.В.Матиас является серийным убийцей - все жертвы путешествовали в одиночестве, были забиты до смерти и захоронены.
Преступник был задержан после того, как "всплыла" кредитная карта одной из жертв. В настоящий момент он содержится в тюрьме бразильского города Маранхао.