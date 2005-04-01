Жертвой бразильского убийцы стала россиянка

Бразильский преступник, убивший граждан Германии и Испании, признался в убийстве российской туристки. Хосе Висенте Матиас был арестован 2 дня назад полицией Сан-Паулу по обвинению в убийстве туристок из Германии и Испании. Во время одного из допросов он признался, что ранее его жертвой стала еще одна женщина - путешественница из России, которую он ограбил и убил.

Гражданка России и Израиля Екатерина Ракитос пропала в Бразилии в августе 2004г. Она вышла на прогулку из своего отеля в г.Пиренополис и больше в него не вернулась.

По словам преступника, он бросил тело Е.Ракитос в водопад, однако полиция не смогла его найти. Так как тела предыдущих жертв – Марианны Керн и Нурии Фернандес – преступник сжигал, полиция предполагает, что также он поступил и в этом случае.

Стражи порядка предполагают, что Хосе Висенте Матиас мог быть причастен еще к ряду преступлений против иностранцев, передает АР.

Полицейские имеют все основания считать, что Х.В.Матиас является серийным убийцей - все жертвы путешествовали в одиночестве, были забиты до смерти и захоронены.

Преступник был задержан после того, как "всплыла" кредитная карта одной из жертв. В настоящий момент он содержится в тюрьме бразильского города Маранхао.