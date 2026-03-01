Общество

Москвичам пообещали пасмурную погоду и легкий дождь

Жителей Москвы 1 марта ждет пасмурная погода с легким дождем, свидетельствуют данные сервиса Яндекс.Погода.

Температура воздуха днем составит около плюс 4 градусов, влажность поднимется до 88%. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 1,2 м/с. Атмосферное давление будет держаться на уровне 751 мм рт. ст.

Дневные температуры будут колебаться в пределах плюс 3-5 градусов, а ночью могут опуститься до нуля. Вероятность осадков останется средней, стоит ожидать легкий дождь.

