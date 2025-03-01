Скуратов заявил, что Березовский мог предотвратить убийство Листьева

Листьева застрелили ровно 30 лет назад. Бывший генпрокурор Скуратов заявил, что у Березовского не было главной роли в этом деле, но он мог предотвратить убийство телеведущего и гендиректора ОРТ

Портрет Владислава Листьева на здании телецентра в Останкино в 2015 году (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Бизнесмен Борис Березовский мог бы предотвратить убийство первого генерального директора телеканала ОРТ Владислава Листьева, погибшего 1 марта 1995 года, заявил «РИА Новости» бывший генеральный прокурор Юрий Скуратов (занял свой пост в 1995 году и покинул его в 2000-м).

«У него (Березовского — ред.) были все шансы предотвратить это убийство. Но он понял одно, что с Владом он сделал ошибку, когда его рекомендовал на пост гендиректора [ОРТ], они не сработались», — сказал Скуратов.

Экс-генпрокурор также отметил, что предприниматель не играл главной роли в этом деле, однако специально уехал из России накануне убийства Листьева, чтобы иметь алиби.

Листьева застрелили в подъезде его дома на Новокузнецкой улице в Москве, когда он возвращался со съемок программы «Час пик». Ему было 38 лет. Гендиректором ОРТ он стал в январе 1995 года. С декабря 1994-го телеканал контролировал Березовский.

Бизнесмен называл выдумками и бредом данные о причастности к смерти Листьева. В 2012 году Владимир Маркин, в то время официальный представитель СК России, сообщил «Интерфаксу», что Березовского проверяли на причастность к убийству Листьева, но подтверждения следствие не нашло.

Березовский говорил, что 1 марта 1995-го улетел в составе российской делегации вместе с премьер-министром Виктором Черномырдиным в Лондон.

В конце 1990-х Березовский говорил о причастности к убийству бывшего руководителя службы безопасности президента России Александра Коржакова и бывшего директора ФСБ Михаила Барсукова. Экс-глава службы безопасности президента в ответ говорил, что этим словам не стоит доверять. Барсуков обвинения в свой адрес публично не комментировал.

Березовский умер в 2013 году.

Также звучали версии о причастности к убийству Листьева Сергея Лисовского, который был главой фирмы «ЛИС`С» в начале 1990-х, летом 1995-го возглавил центр продаж рекламы на ОРТ «ОРТ-Реклама», позже стал сенатором, а в 2021 году — депутатом Госдумы. Лисовской называл обвинения глупостью.