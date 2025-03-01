Заброшенные участки земли теперь смогут изъять у собственников
Владельцы заброшенных земельных участков с 1 марта могут столкнуться с их изъятием. Изменения в законе «о ведении гражданами садоводства и огородничества» установили срок в три года на освоение и облагораживание участков в населенных пунктах и садоводствах их собственниками.
В случае отсутствия изменений по прошествии трех лет владельцы могут столкнуться со штрафами или изъятием с последующей продажей владений. Принимать решение об изъятии будет суд.
Однако даже при нарушении срока освоения участок не будет автоматически изыматься. Собственнику вручат предписание об устранении нарушения в рамках административного дела и дадут время исправить его. Владелец также сможет направить в надзорный орган ходатайство о продлении срока устранения нарушения.
Если же собственник неосвоенного участка не исправит ситуацию в установленный срок, Росреестр в течение 30 дней с момента его истечения уведомит об этом уполномоченный орган государственной власти или местного самоуправления. «Далее они могут обратиться в суд с требованием об изъятии земельных участков в связи с их ненадлежащим использованием и об их продаже с публичных торгов», — поясняли «РБК Недвижимости» в Росреестре.
Заброшенные участки, напоминали ранее эксперты, будут изымать на основании неэффективного использования земельного ресурса. В Росреестре сообщали, что новая норма в первую очередь коснется проблемных участков, которые заболочены, захламлены или заросли сорняками. Такие участки могут портить внешний вид территорий, а также создавать угрозу для соседей.
Закон может решить проблему неосвоенных и заброшенных земельных участков, говорилось в сообщении Росреестра, поступившем в «РБК Недвижимость».
«Большое количество заброшенных участков существенно затрудняет деятельность садоводческих и огороднических товариществ. Владельцы таких участков фактически не участвуют в жизни СНТ и ОНТ, зачастую у них копятся долги по взносам. Из-за этого дачники не могут оперативно решить вопросы, связанные с деятельностью их объединений», — говорилось в комментарии ведомства.
Руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко в разговоре с РБК объяснял, что в прошлой версии законодательства была предусмотрена административная ответственность за неиспользование по целевому назначению участка и штраф. Но в действовавших ранее законах отсутствовали сроки, за которые надо привести в порядок участок, а также критерии оценки состояния участков, говорил исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы Владислав Преображенский.
Изменения о заброшенных участках приняли летом 2024 года. В августе их подписал президент России Владимир Путин. В январе 2025 года вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предлагал в обязательном порядке информировать семьи владельцев заброшенных участков об их возможном изъятии. «Пожилые хозяева таких участков часто уже не могут ухаживать за ними, но хотят оставить землю в наследство своим детям и внукам», — пояснял Чернышов.
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