Би-би-си рассказала о торговавшем в Великобритании ядом украинце

Би-би-си: продавец яда через интернет из Киева связан с более 130 смертями

Киевлянин Закутенко продает химикат, способный привести к смерти даже в малых дозах, с ним связывают более 130 смертей в Британии, пишет Би-би-си. В 2023-м был задержан канадец, продававший тот же яд

Фото: Felix Zahn / Global Look Press

Украинец из Киева Леонид Закутенко продавал через интернет яд, который может быть связан с более чем 130 смертями в Великобритании, сообщает служба Би-би-си, которая провела собственное расследование.

Так, репортеру под прикрытием Закутенко рассказал, что отправляет в Соединенное Королевство по пять посылок в неделю. Однако когда Би-би-си обратилась к нему напрямую, мужчина обвинения в продаже вещества отверг.

По версии агентства, он продает то же вещество, что и канадец Кеннет Лоу, которого в декабре прошлого года обвинили в 14 убийствах. В феврале его обвинили также в консультировании и пособничестве самоубийству. Следователи говорили, что он отправил свыше 1,2 тыс. посылок с ядом более чем в 40 стран.

Согласно расследованию Би-би-си, Закутенко продает яд по меньшей мере с ноября 2020 года, в том числе рекламируя свои услуги на форуме, где появлялся и Лоу. Пользователи передают контакты Закутенко в личных сообщениях.

По словам эксперта по сосудистой фармакологии Лондонского университета королевы Марии, профессора Амриты Ахлувалия, которая проанализировала кровь и другие органы умерших британцев, как минимум 133 смерти в Великобритании, произошедшие с 2019 года, связаны с этим ядом.

Агентство отмечает, что химикат, который распространяет Закутенко, можно продавать легально в Британии, но только компаниям, использующим его в законных целях.

Би-би-си рассказала, что спустя короткое время после размещения заказа у Закутенко и получения номера для отслеживания посылки журналисты агентства увидели его возле местного почтового отделения в Киеве. Мужчина заявил, что обвинения в продаже яда — ложь.

Британские власти знали о химическом веществе и онлайн-торговле им по крайней мере с сентября 2020 года, когда коронер, расследовавший смерть 23-летнего Джо Нихилла, предупредил о яде полицию, главного коронера и поставщика химиката. С тех пор в правительственные ведомства поступили еще как минимум пять заявлений от британских коронеров с рекомендациями принять меры.

Однако сайт, который связывают в 58 смертями в Британии, продолжает работать, а люди могут получать посылки со смертельным химикатом даже после проверки полиции. Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании подтвердило, что есть случаи, когда люди, купившие это вещество у Лоу, умирали. «Такие случаи рассматриваются полицией в соответствии с их политикой и национальными руководящими принципами», — сказал представитель ведомства.