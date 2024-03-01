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Пожелавший онкологии сотруднику глава волгоградского МЧС уволился

Пожелавший онкологии сотруднику глава МЧС Волгоградской области Любавин уволился
Начальник ГУ МЧС по Волгоградской области Николай Любавин ушел в отставку. В январе он попал в скандал, когда во время совещания пожелал онкологии сотруднику, который подал на него жалобу
Николай Любавин
Николай Любавин (Фото: МЧС России по Волгоградской области)

Глава Главного управления (ГУ) МЧС по Волгоградской области генерал-майор Николай Любавин покидает свой пост, сообщают информационное агентство «Высота 102» и телеканал МТВ.ОНЛАЙН. В пресс-службе МЧС по региону изданию «Волгоград онлайн» подтвердили, что Любавин подал заявление об отставке.

Любавин руководит ГУ МЧС по Волгоградской области с ноября 2020 года, в апреле—ноябре он был временно исполняющим обязанности этой должности, а с июня 2019 года по апрель 2020 года был первым замглавы ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

В январе разгорелся скандал с Любавиным: было опубликовано видео с селекторного совещания, на котором глава управления МЧС пожелал онкологии семье сотрудника, который написал на него жалобу в прокуратуру. Начальник ГУ МЧС по региону на видео говорит, что прокуратура проводила проверку после жалобы. «Кто это писал, во-первых, еще раз говорю, чтобы у него руки отсохли и онкологией заболела вся семья. Я не пожалею этого сказать, потому что, действительно, когда люди инфантильные свои мысли шизофренические пишут, они не понимают, что они делают», — приводило его слова издание.

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Изданию «Волгоград онлайн» в кадровой службе регионального спасательного ведомства сообщили, что теперь обязанности руководителя исполняет заместитель начальника управления по государственной противопожарной службе, полковник внутренней службы Сергей Смирнов.

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Теги
Георгий Смирнов
МЧС Волгоградская область
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