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МЧС назвало фейком видео с упавшим в Челябинске НЛО

МЧС назвало фейком видео с упавшим в Челябинске НЛО

Опубликованные в социальных сетях видео с неопознанным летающим объектом, который якобы пролетел над Челябинском и потерпел крушение, являются фейковыми, сообщили в региональном управлении МЧС.

«На видео очевидные признаки монтажа. В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях сообщений и обращений по данному факту не поступало», — сообщили в ведомстве.

В МЧС также добавили, что указанных кадров нет на камерах видеонаблюдения.

Запись с видеорегистратора, о которой идет речь, разошлась в соцсетях вечером 27 февраля. На ней видно, как в небе над городом летит светящийся объект, который постепенно снижается. В какой-то момент он скрывается за многоэтажным домом, после этого слышен звук, похожий на взрыв.

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В феврале 2013 года в небе над Челябинском на высоте 27 км взорвался крупный метеорит. Его диаметр составлял 20 м, а вес — около 13 тыс. т. Осколки повредили более 7 тыс. зданий, мощность взрыва специалисты оценили в 500 килотонн.

Небесное тело стало самым большим упавшим на Землю с 1908 года, когда с планетой столкнулся Тунгусский метеорит, фрагменты были разбросаны по территории Челябинской области.

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