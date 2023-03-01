ERT: число погибших при столкновении двух поездов в Греции выросло до 32

Число погибших при столкновении двух поездов в Греции выросло до 32

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При столкновении грузового и пассажирского поездов недалеко от города Темпи в Греции погибли 32 человека, еще 85 ранены, сообщил официальный представитель пожарной службы Греции Василис Вартакояннис в эфире греческого общественного телевидения ERT. Ранее сообщалось о гибели от 10 до 26 человек.

Из 85 пострадавших 25 находятся в тяжелом состоянии, 53 человека остаются в больнице, остальных уже отпустили домой. Обстоятельства катастрофы пока не установлены.

Cтолкновение произошло около полуночи на станции Эвангелизмос, три вагона пассажирского поезда сошли с рельсов, после чего начался пожар. Iefimerida сообщала, что по неизвестной причине оба поезда оказались на одном пути. Пассажирский поезд следовал по маршруту Афины — Салоники, а коммерческий поезд — по маршруту Салоники — Афины.



По словам губернатора Фессалии Костаса Агорастоса, первый и второй вагоны пассажирского поезда разрушены полностью. «Все [пассажиры] освобождены. Спасатели, к сожалению, теперь ищут только тех, кто погиб», — сказал он. Всего в поезде находились 350 человек, сообщали в железнодорожной компании Hellenic Train.