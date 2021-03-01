Кабмин предложил освободить медиков от наказания за потерю наркотиков

Правительство внесло в Госдуму поправки, которые отменяют уголовное наказание для медиков за потерю наркотических препаратов по неосторожности. Ранее прекратить преследование медиков просила президента Нюта Федермессер

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий освобождение врачей от уголовной ответственности за потерю наркотических и психотропных препаратов по неосторожности. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Речь идет о поправках в ст. 228.2 УК (нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ). В случае принятия законопроекта потеря наркотических и психотропных препаратов по неосторожности не будет квалифицироваться по этой статье, «если их утрата не причинила вреда охраняемым уголовным законом интересам», говорится в пояснительной записке.

«В отношении иных деяний, предусмотренных ч. 1 ст. 228.2 УК, возможно применение механизма освобождения от уголовной ответственности лиц, совершивших преступления небольшой тяжести, на основании ст. 75 (освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием) и ст. 762 (освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа) УК при соблюдении указанных в них условий», — сказано в документе.

В то же время поправки не исключают дисциплинарной и/или материальной ответственности медиков за утрату этих видов лекарств.