Минэк определился со сроками всероссийской переписи населения

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Всероссийскую перепись населения в 2021 году предлагается провести с 23 августа по 30 сентября, говорится в проекте постановления правительства, подготовленном Минэкономразвития.

На отдаленных и труднодоступных территориях перепись населения хотят провести с 1 апреля по 20 декабря.

Предварительные итоги всероссийской переписи населения будут подведены в марте 2022 года, окончательные итоги станут известны в четвертом квартале 2023 года, говорится в документе.

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