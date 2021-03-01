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Украинских дипломатов заподозрили в попытке вывезти 16 кг золота в Европу

По данным Госбюро, дипломаты пытались незаконно ввезти в Польшу валюту, золото и более 8 тыс. блоков сигарет. МИД Украины отозвал из Варшавы двух сотрудников посольства
Фото: Jaroslav Ozana / ТАСС
Фото: Jaroslav Ozana / ТАСС

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины выявило группу, которая незаконно перевозила денежные средства, изделия из драгоценных металлов и сигареты в Евросоюз, сообщается на сайте ведомства. В ее состав входят действующие и бывшие сотрудники посольства Украины в Польше.

По данным ГБР, водитель посольства и секретарь представительства украинского МИДа перевозили товары подакцизной группы в страны ЕС на служебном микроавтобусе. В схеме также были задействованы сотрудник Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, бывший работник диппредставительства и его сын — действующий атташе по консульским вопросам посольства Украины в Польше, сообщили в ведомстве.

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28 февраля при выезде из пункта пропуска остановили микроавтобус, в котором находились водитель посольства и атташе по консульским вопросам. В ходе обыска в автобусе нашли $140 тыс., €67,2 тыс., 11,6 тыс. польских злотых, 16 кг золота и 8,8 тыс. блоков сигарет. По данным ГБР, ориентировочная стоимость табачных изделий составила 1,5 млн гривен (около $53 тыс.).

Действия дипломатов предварительно квалифицировали по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК страны.

Утром 1 марта глава МИД страны Дмитрий Кулеба сообщил, что из украинского посольства в Польше отозваны два дипломата, которых заподозрили в попытке незаконно вывезти из Украины валюту, золото и контрабандные сигареты. В их отношении начали дисциплинарное расследование. Ситуацию Кулеба назвал «вопиющей». «Убежден, важно выносить такие случаи наружу, делать их публичными. Надо сломать позорный подход «не выносить сор из избы», — заявил министр.

Автор
Наталия Анисимова
Украина дипломаты посольство Польша контрабанда
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