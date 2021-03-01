Экс-участницу Little Big обнаружили мертвой в квартире в Петербурге

По данным СМИ, Анну Кастельянос нашел волонтер, который ей помогал. По предварительным данным, на ее теле не было признаков насильственных действий. В последнее время девушка жаловалась на боли в спине и почти не вставала

Фото: annakast / Instagram

Умерла бывшая солистка группы Little Big Анна Кастельянос, тело женщины обнаружили в ее квартире в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают Telegram-каналы Mash и «112», а также портал 78.ru.

По данным «112», Кастельянос обнаружил волонтер, он же вызвал полицию. По предварительной информации, следов насильственных действий на теле выявлено не было, сообщает канал. О том, что причина смерти не носит криминального характера, пишет также 78.ru. Как сообщает Mash, в последнее время певица жаловалась на боли в спине и почти не вставала.

РБК обратился за комментарием к пиар-менеджеру группы Little Big, а также в отдел Социальной защиты населения Невского района Санкт-Петербурга.

Издание «Подъем» со ссылкой на продюсера группы сообщило, что участники коллектива не в курсе случившегося.

Анне Кастельянос было 39 лет. Она входила в первый состав Little Big, в частности, принимала участие в создании первого клипа группы, которым она заявила о себе в 2013 году, Everyday I'm drinking. Девушка покинула группу через год. Как она рассказывала в интервью проекту «Кашин», решение она приняла после конфликта с другими участниками коллектива.

По словам девушки, своим участием в группе она в том числе хотела показать, что есть «маленькие люди» (Анне поставили диагноз ахондроплазия, у нее третья группа инвалидности). В интервью изданию «Сноб» в 2012 году она говорила, что пользуется случаями выступить публично, чтобы своим примером показать людям с таким же диагнозом, что «мы можем быть счастливыми». «Я пользуюсь выпавшей мне удачей, чтобы донести и до массового сознания, и до других маленьких, что мы, во-первых, существуем, а во-вторых, можем жить нормально, если захотим», — поясняла Кастельянос.

Параллельно с выступлениями она работала в школе, также снималась на Ленфильме, проводила мероприятия.