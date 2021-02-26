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Умер актер из фильма «Ворошиловский стрелок» Вячеслав Голоднов

Вячеслав Голоднов
Вячеслав Голоднов (Фото: @teatrkaluga / Facebook)

Актер Калужского областного драматического театра Вячеслав Голоднов умер на 73-м году жизни. Об этом РБК сообщили в пресс-службе театра.

«Вячеслав Голоднов вчера [25 февраля] скончался в возрасте 72 лет от инсульта», — заявили в пресс-службе. О времени и месте прощания с Вячеславом Голодновым пока не сообщается.

Голоднов был актером Театра Юного Зрителя, когда в 2002 году его пригласили в Калужский драматический театр на роль распорядителя танцплощадки в спектакле «Если любишь, найди».

В 2005 году он присоединился к труппе театра. Голоднов сыграл в спектаклях «Завтра была война», «Трехгрошовая опера», «Смешные деньги», «Приходи и уводи», «Волки и овцы» и других.

Голоднов также сыграл роль Славика «Скарлатины» в фильме «Ворошиловский стрелок».

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