Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 февраля
USD ЦБ: 66,99 (+1,38) Quote, 28 фев, 12:54
Курс евро на 29 февраля
EUR ЦБ: 73,72 (+2,08) Quote, 28 фев, 12:54
Симоньян сообщила о нападении на журналистов «Sputnik Турция» Общество, 01:39 Правительство решило ужесточить требования к организаторам азартных игр Общество, 01:32 «Монако» с Головиным сыграл вничью с «Реймсом» в матче чемпионата Франции Спорт, 01:20 В Ирландии и Люксембурге выявили первых зараженных коронавирусом Общество, 01:00 Трамп заявил о незамедлительном начале вывода войск из Афганистана Политика, 00:20 СМИ сообщили о задержании 70 человек в московской кальянной Общество, 00:19 Что изменится в российских законах в марте 2020 года Общество, 00:00 «Ливерпуль» крупно проиграл «Уотфорду» в матче чемпионата Англии Спорт, 29 фев, 23:58 В «Матросской Тишине» обвиняемый совершил самоубийство Общество, 29 фев, 23:25 США запретили въезд для посещавших недавно Иран иностранцев Политика, 29 фев, 23:19 Трамп допустил закрытие южной границы с Мексикой из-за коронавируса Общество, 29 фев, 23:06 Российский фильм «Дау. Наташа» получил приз на Берлинском кинофестивале Общество, 29 фев, 22:32 «Ахмат» ушел от поражения в матче против «Ростова» Спорт, 29 фев, 22:18 Путин сообщил Макрону о мерах по борьбе с террористами в Сирии Политика, 29 фев, 22:02
Общество ,  
0 

Правительство решило ужесточить требования к организаторам азартных игр

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который предлагает ужесточить требования к организаторам азартных игр и операторам лотерей. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Авторы законопроекта предлагают запретить заниматься этой деятельностью юридическим лицам, которые зарегистрированы в государствах либо на территориях, не предусматривающих раскрытия и предоставления информации по финансовым операциям.

Помимо этого, документ подразумевает запрет на право проведения лотерей юридическому лицу, если у его учредителей есть неснятая или непогашенная судимость за экономические или направленные против государства преступления, а также за умышленные преступления средней тяжести или тяжкие преступления.

Кроме того, организаторов азартных игр хотят обязать сообщать властям сведения о бенефициарных владельцах, учредителях, членах совета директоров и лицах, которые оказывают «существенное прямое или косвенное влияние на решение органов управления».

Материал дополняется

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter