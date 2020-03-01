Правительство решило ужесточить требования к организаторам азартных игр

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который предлагает ужесточить требования к организаторам азартных игр и операторам лотерей. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Авторы законопроекта предлагают запретить заниматься этой деятельностью юридическим лицам, которые зарегистрированы в государствах либо на территориях, не предусматривающих раскрытия и предоставления информации по финансовым операциям.

Помимо этого, документ подразумевает запрет на право проведения лотерей юридическому лицу, если у его учредителей есть неснятая или непогашенная судимость за экономические или направленные против государства преступления, а также за умышленные преступления средней тяжести или тяжкие преступления.

Кроме того, организаторов азартных игр хотят обязать сообщать властям сведения о бенефициарных владельцах, учредителях, членах совета директоров и лицах, которые оказывают «существенное прямое или косвенное влияние на решение органов управления».

Материал дополняется