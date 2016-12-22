Боец Емельяненко поступил в вуз в Грозном на отделение нефтегазового дела

Боец ММА Александр Емельяненко поступил в магистратуру Грозненского государственного нефтяного технического университета им. М.Д.Миллионщикова, он будет обучаться по специальности «Нефтегазовое дело». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проректора института по учебно-воспитательной работе Ибрагима Гайрбекова.
«Там был один экзамен, он вчера его успешно сдал, 20 сентября будет приказ о зачислении. Форма обучения — заочная, Емельяненко получит второе высшее образование», — заявил Гайрбеков.
Емельяненко в 2015 году получил четыре с половиной годы тюрьмы за насильственные действия сексуального характера. В ноябре 2016 года боец вышел из колонии после того, как суд заменил оставшийся срок исправительными работами. С февраля 2017 года Емельяненко выступает за грозненский бойцовский клуб «Ахмат».