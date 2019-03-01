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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
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Общество ,  
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В Москве начали штрафовать за остановку на «вафельной» дорожной разметке
Нарушением с 1 марта считается остановка автомобиля на «вафельной» разметке на загруженном перекрестке, которая занимает более пяти секунд. За соблюдением правил в столице будут следить камеры
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Москве водителей начали штрафовать за остановку на так называемой вафельной разметке при выезде на загруженный перекресток. Соответствующие правила дорожного движения вступили в силу с 00:00 мск 1 марта.

Нарушением считается остановка машины на «вафельнице» на перекрестке более чем на пять секунд, поясняли ранее Autonews в столичном управлении ГИБДД. По информации представителей Центра организации дорожного движения (ЦОДД), на перекресток с «вафельной» разметкой теперь можно выезжать только в случае, если его можно проехать без остановки.

Подъезжая к такому перекрестку, водитель должен оценить, сможет он его преодолеть или рискует попасть в затор, уточнили представители ЦОДДа в беседе с «Российской газетой». Если уверенности нет, то в такой ситуации, по их словам, лучше остановиться, чтобы при смене фаз светофора не перегородить движение поперечному потоку.

На данный момент «вафельница» нанесена на 103 перекрестках в столице, однако фиксироваться нарушения пока будут только по одному адресу — на пересечении Садового кольца и Орликова переулка в районе трех вокзалов. Там новая технология тестировалась уже несколько месяцев в пилотном режиме (без рассылки штрафов), указывает «Коммерсантъ».

Несоблюдение правил будут отслеживать несколько камер. Предполагается, что момент нарушения они станут записывать на видео. Сумма штрафа в случае нарушения, согласно новым правилам, составит 1 тыс. руб.

Общество
Медведев утвердил «значительные» изменения в правилах дорожного движения

Изменения в правила дорожного движения, которые закрепили использование на российских дорогах рисунка в виде пересекающихся желтых линий, вступили в силу 28 апреля прошлого года. В документе было закреплено, что «вафельная» дорожная разметка — это зона на перекрестке, куда нельзя выезжать во время затора на дороге даже при зеленом сигнале светофора. На «вафельнице» по правилам машина теперь может оказаться только для маневра направо или налево.

В качестве эксперимента «вафельная» разметка в России использовалась с 2015 года. Во время проверки целесообразности ее применения власти выяснили, что скорость движения на перекрестках, где есть «вафельница», значительно выросла. Постановление о новой желтой диагональной разметке на дорогах председатель российского правительства Дмитрий Медведев подписал в октябре 2017 года. Нанести «вафельницу» на всех перекрестках в России поручил первый заместитель главы кабмина Игорь Шувалов.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: правила дорожного движения, Москва
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