В Москве начали штрафовать за остановку на «вафельной» дорожной разметке

Нарушением с 1 марта считается остановка автомобиля на «вафельной» разметке на загруженном перекрестке, которая занимает более пяти секунд. За соблюдением правил в столице будут следить камеры

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Москве водителей начали штрафовать за остановку на так называемой вафельной разметке при выезде на загруженный перекресток. Соответствующие правила дорожного движения вступили в силу с 00:00 мск 1 марта.

Нарушением считается остановка машины на «вафельнице» на перекрестке более чем на пять секунд, поясняли ранее Autonews в столичном управлении ГИБДД. По информации представителей Центра организации дорожного движения (ЦОДД), на перекресток с «вафельной» разметкой теперь можно выезжать только в случае, если его можно проехать без остановки.

Подъезжая к такому перекрестку, водитель должен оценить, сможет он его преодолеть или рискует попасть в затор, уточнили представители ЦОДДа в беседе с «Российской газетой». Если уверенности нет, то в такой ситуации, по их словам, лучше остановиться, чтобы при смене фаз светофора не перегородить движение поперечному потоку.

На данный момент «вафельница» нанесена на 103 перекрестках в столице, однако фиксироваться нарушения пока будут только по одному адресу — на пересечении Садового кольца и Орликова переулка в районе трех вокзалов. Там новая технология тестировалась уже несколько месяцев в пилотном режиме (без рассылки штрафов), указывает «Коммерсантъ».

Несоблюдение правил будут отслеживать несколько камер. Предполагается, что момент нарушения они станут записывать на видео. Сумма штрафа в случае нарушения, согласно новым правилам, составит 1 тыс. руб.